‘เท้ง’ ห่วงรัฐบาลออก พ.ร.ก.กู้ 5 แสนล้าน สร้างหนี้ประเทศ ต้องใช้ให้ตรงวัตถุประสงค์ ตั้งแง่กองทุนน้ำมันเงินถึงมือประชาชนจริงหรือไม่ หวัง ครม.ใช้เวทีสภาฯ เข้ามาชี้แจง

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 21 เม.ย.2569 ที่อาคารอนาคตใหม่ นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ สส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคประชาชน ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีรัฐบาลเตรียมพิจารณาดำเนินการออกพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) กู้เงินวงเงิน 500,000 ล้านบาท ว่า

สิ่งที่เราเป็นห่วงคือ ภาวะหนี้ของประเทศ ที่มีภาระค่อนข้างสูง การที่กู้เงินเพิ่ม และนํามาใช้ในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์วิกฤติ ต้องใช้จ่ายอย่างตรงวัตถุประสงค์ และสามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้จริง การรักษาวินัยการเงินการคลังเป็นสิ่งจําเป็น ซึ่งเราได้ติดตามอย่างใกล้ชิด

นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า ขณะนี้ได้เตรียมทีมอภิปรายงบประมาณต่างๆ ไว้อยู่แล้ว ถือเป็นกลไกที่สําคัญในการแก้ไขปัญหา อีกทั้งการเดินหน้าตรวจสอบในสภาฯเอง ที่มีการต่อรองเรื่องเก้าอี้ประธานคณะกรรมาธิการ ก็เป็นกลไกสําคัญสําหรับพรรคฝ่ายค้าน อยู่ระหว่างการพิจารณาของวิปทั้ง 2 ฝ่าย ว่าจะได้เก้าอี้ของประธานคณะกรรมาธิการใดบ้าง เพื่อทําหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง ส่วนตัวยังไม่เห็นรายละเอียดทั้งหมด แต่เราจะใช้กลไกในสภา ไม่ว่าจะเป็นกระทู้ถาม เวทีกรรมาธิการ เพื่อสอบถามรัฐบาลว่า สรุปแล้วรายละเอียดในการกู้เงินมาใช้จ่ายมีอะไรบ้าง

นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า ปัญหาหลักของประชาชนในตอนนี้คือ เรื่องค่าครองชีพที่สูงขึ้น ซึ่งเกิดจากวิกฤติพลังงาน ราคาน้ำมันเพิ่มสูงขึ้น เราจะเห็นว่าในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา ประชาชนเดินทางกลับบ้านทําให้เศรษฐกิจกลับมาคึกคัก แต่อีกส่วนหนึ่ง พบว่าผู้ประกอบการการท่องเที่ยว ส่งเสียงสะท้อน คิดว่าอัตราการเข้าพักของจํานวนนักท่องเที่ยวลดลงจริง

ส่วนตัวมองว่าประชาชนกําลังรอการเยียวยาอย่างตรงจุด ที่ผ่านมาเราเห็นการบริหารกองทุนน้ำมัน ที่ผิดพลาดของรัฐบาลทําให้เกิดข้อสงสัยว่า การอุดหนุนเข้าสู่กระเป๋าประชาชนจริงหรือไม่ หากรัฐบาลจะกู้เงินเพิ่มจริง สิ่งที่จะต้องชี้แจง คือจะนําไปใช้จ่ายอย่างไร ที่จะทําให้เงินที่กู้ตกถึงมือประชาชนตัวเล็กตัวน้อยอย่างตรงจุดมากที่สุด

โดยในวันที่ 21 เม.ย. พรรคประชาชนจะตั้งญัตติเรื่องราคาพืชผลทางการเกษตร ก็ขอให้รอติดตาม ตอนนี้ทีมงานมีการส่งเนื้อหารายละเอียดแล้ว เพื่อส่งเสียงสะท้อนปัญหาของชาวเกษตรกรในสภาอย่างตรงจุด ใช้เวลาในสภาอย่างคุ้มค่า

เมื่อถามถึงกรณีที่ไม่มีรัฐมนตรีคนใดเข้ามาตอบญัตติหรือกระทู้ในสะพานเลยนั้น นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า เป็นหน้าที่ของฝ่ายบริหาร ที่ต้องมาตอบคําถามของสมาชิกในสภา ที่ผ่านมารัฐบาลไม่เลือกเวทีของสภาในการตอบ หรือชี้แจง พวกเราก็คงเดินหน้าตรวจสอบ และส่งเสียงสะท้อนอย่างเต็มที่ คาดหวังว่าอยากให้คณะรัฐมนตรีส่งตัวแทนเข้ามาชี้แจง

ส่วนหากคณะรัฐมนตรีไม่เข้ามาตอบ ประชาชนคงยิ่งมีความไม่พอใจมากยิ่งขึ้น ในหลายคําถามที่อยู่ในอกของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ดังนั้น ทางออกที่ดีที่สุด ซึ่งจะทําให้ประชาชนรู้สึกดีขึ้น คือต้องเข้ามาชี้แจง

 

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