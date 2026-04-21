เท้ง ป้อง‘ไอซ์ รักชนก’ ปมโพสต์แซะ พี่หนู-พี่เน ทำคนวิจารณ์ไม่มีวุฒิภาวะ ชี้เป็นสิทธิแสดงความเห็นได้ แจงยิบงบบินสเปนประชุม GPM ใช้ทรัพยากรพรรคเอง
เมื่อวันที่ 21 เม.ย. 2569 ที่อาคารอนาคตใหม่ นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ สส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชน (ปชน.) ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่มีการตั้งคำถามว่า พรรคประชาชนเดินทางเข้าร่วมประชุม Global Progressive Mobilisation (GPM) ที่เมืองบาร์เซโลนา ประเทศสเปน ระหว่างวันที่ 17–18 เม.ย.2569 ใช้งบประมาณดูงานจากไหนว่า การไปดูงานที่สเปน เป็นการรวมพรรคการเมืองที่หัวก้าวหน้าทั่วโลก และพรรคประชาชนเองก็เป็นสมาชิก
ที่ผ่านมาเราก็ไปร่วมงานนี้อยู่ตลอด ฉะนั้น ในเรื่องการใช้จ่ายงบประมาณไม่น่าเป็นข้อกังวลหรือข้อห่วงใยอะไร อย่างไรก็ตามยืนยันว่า เราใช้ทรัพยากรของพวกเราในการดูงานเอง
ส่วนที่ น.ส.รักชนก ศรีนอก สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน โพสต์วิจารณ์พี่หนูพี่เน จนทำให้เกิดการวิจารณ์ว่าไม่มีวุฒิภาวะ นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า การแสดงความเห็นของ สส. แต่ละท่านสามารถทำได้อยู่แล้ว
เมื่อถามย้ำว่าแต่การแสดงความเห็นในลักษณะนี้จะเป็นภาพลักษณ์ที่ไม่ดี และสะท้อนเป็นตัวแทนความเห็นพรรคได้หรือไม่ และจะทำให้แฟนคลับพรรคลดลง นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า สิ่งที่จะยึดโยงผู้สนับสนุนพรรคให้เดินหน้าต่อไป คือการทำให้ทุกคนเชื่อมั่นว่าตน สส.พรรคประชาชนยังคงยืนอยู่ตรงนี้และทำหน้าที่ทุกอย่างอย่างเต็มที่
เรื่องการวิพากษ์วิจารณ์รายวัน เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ แต่สิ่งที่สำคัญมากกว่าคือ การประชุมใหญ่ที่จะเกิดขึ้น ผู้บริหารและองคาพยพทุกส่วน ที่จะมาถอดบทเรียนเรื่องร่วมกันว่าอะไรเป็นเข็มทิศที่จะทำให้พรรคประชาชนมุ่งไว้ข้างหน้า ทำให้ทุกคนเชื่อมั่นว่าการเดินทางแบบนี้ สามารถเปลี่ยนแปลงได้จริง