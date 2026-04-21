ชาดา แจงแจกเงินผู้สูงอายุช่วงสงกรานต์เป็นเงินส่วนตัว ชี้เป็นสิทธิ์ ไม่ใช่ช่วงหาเสียง ขออภัย ‘ไอซ์’ หากมีแฟนแล้ว หลังโพสต์แซว “อยากรวยต้องเป็นแฟนพี่” เผยสเปกสาว ขอคนที่รักเรา
เมื่อเวลา 14.55 วันที่ 21 เม.ย. ที่พรรคภูมิใจไทย นายชาดา ไทยเศรษฐ์ สส.อุทัยธานี พรรคภูมิใจไทย (ภท.) ชี้แจงกรณีที่มีภาพปรากฏการแจกเงินให้กับผู้สูงอายุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ว่า เรื่องแจกเงินก็แจกคนแก่ไม่กี่คนตามอบต. ถือว่าเป็นธรรมเนียมของไทย และช่วงนี้ที่เศรษฐกิจไม่ดี
ตนแจกแบบนี้มาตั้งนานแล้ว แต่ช่วงการเลือกตั้งไม่เคยแจก และการมาแจกช่วงนี้ก็ไม่ได้มีผลต่อการเลือกตั้งแล้ว ซึ่งช่วงเทศกาลสงกรานต์คนก็ไม่ได้มาเยอะ ถือว่าเป็นเรื่องของเด็กกับผู้ใหญ่ และตนก็มีสิทธิ์ชอบธรรม ใครมีเงินแจกก็แจก และเงินที่นำมาแจกก็เป็นเงินเดือนของตน
นายชาดา กล่าวด้วยว่า ส่วนกรณีน.ส.รักชนก ศรีนอก สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ตนแค่หยอกล้อเล่น ไม่ได้คิดอะไร ซึ่งตนไม่ทราบว่าเจ้าตัวมีแฟนอยู่แล้วหรือไม่ หากพูดก็จะดูไม่ดี แต่ตนโสด ไม่รู้ว่าเขาโสดหรือไม่ แต่ถ้าไม่โสดก็ขอโทษด้วย ถือเป็นการหยอกล้อตามประสานักการเมืองด้วยกัน ซึ่งตนกับน.ส.รักชนก รู้จักกันในฐานะสส. และทำงานด้วยกันในกรรมาธิการต่างๆ
เมื่อถามว่าหลังจากโพสต์ข้อความ อยากรวยต้องเป็นแฟนพี่ ได้มีการพูดคุยกับน.ส.รักชนก นอกรอบหรือไม่ นายชาดา กล่าวว่า เมื่อโพสต์แล้วทุกอย่างก็จบ แต่ยังไม่เจอกันแค่นั้นเอง
เมื่อถามว่าสเปกของนายชาดาเป็นอย่างไร นายชาดา ตอบเพียงว่า สเปกกว้าง ส่วนน.ส.รักชนก ถือว่าตรงสเปกหรือไม่ นายชาดา ระบุว่า พูดแบบนั้นไม่ได้ อย่าไปพูดกับเขาแบบนั้น ส่วนตัวสเปกกว้าง ขอแค่ให้รักเราก็พอ เขาบอกว่าให้รักคนที่รักเรา อย่าไปรักคนที่เรารัก
เมื่อถามถึงปัญหาสุขภาพที่ก่อนหน้านี้บอกว่าจะอยู่ไม่ถึงปี 2570 นายชาดา ระบุว่า ตนมีปัญหาที่กระดูกคอ เป็นมาหลายเดือนแล้วเกือบปีกว่า ซึ่งทรมานมาก และมีหินปูนในหูเวลานอนก็ลุกไม่ได้ ไม่สามารถประคองได้ ตอนนี้กำลังทำกายภาพบำบัดอยู่ ก็ค่อยๆดีขึ้น
เมื่อถามว่าจะมีผลต่อการช่วยเหลือประชาชนหรือไม่ นายชาดา ยืนยันว่า ไม่กระทบ เพราะเวลาที่ตนลงพื้นที่เจอประชาชนเผลอลืมทุกทีว่าคอมีปัญหา และบางทีก็เผลอไปรำกับพวกเขา เพราะเป็นช่วงที่มีความสุขที่ได้อยู่กับประชาชน แต่คาดว่าใช้เวลา 2-3 เดือน จะเข้าสู่อาการปกติ
นายชาดา ระบุอีกว่า เมื่อวานซืน ตนซ้อนรถจักรยานยนต์ จังหวะที่ก้าวลง ปรากฏว่าลื่นเท้าไปฟาดกับรถจักรยานยนต์จนต้องถอดเล็บ ช่วงนี้ลัคนาราศีอาจจะไม่ค่อยดี ทั้งนี้ ตนขอเป็นกำลังใจให้รัฐบาล และคนไทยทุกคนในการสู้กับภาวะวิกฤตน้ำมันแพง