กทม. เปิดไทม์ไลน์ รับสมัคร ผู้ว่าฯ กทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 28 พ.ค.- 1 มิ.ย.นี้ กำหนดวันเลือกตั้ง 28 มิ.ย. 69 ปลัดกำชับขรก.เป็นกลาง
เมื่อวันที่ 21 เม.ย.2569 ที่ศาลาว่าการกทม. นายณรงค์ เรืองศรี ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร(สก.)และผู้ว่าฯกทม. ครั้งที่ 1/2 และในรูปแบบ Online โดยมี รองปลัดกรุงเทพมหานคร หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร กองบัญชาการตำรวจนครบาล และผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุม
นายณรงค์ กล่าวว่า ที่ประชุมได้พูดคุยถึงการเตรียมความพร้อมและสนับสนุนการจัดการเลือกตั้ง สก. และผู้ว่าฯกทม. ซึ่ง สก.และผู้ว่าฯกทม. จะครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 21 พ.ค.2569
ตามพ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 11 กำหนดให้จัดการเลือกตั้งภายใน 45 วัน นับแต่วันที่สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นครบวาระ
ที่ประชุม จึงกำหนดกรอบการจัดการเลือกตั้งตามกฎหมาย โดยเปิดรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้งสก.และผู้ว่าฯกทม. ในวันที่ 28 พ.ค. ถึงวันที่ 1 มิ.ย.2569 ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เขตดินแดง และกำหนดจัดการเลือกตั้งในวันที่ 28 มิ.ย.2569
นอกจากนี้ ได้กำหนดแนวทางเบื้องต้นให้สำนักงานเขตจับคู่กับหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในการจัดการเลือกตั้ง สก.และผู้ว่าฯกทม. เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย พร้อมทั้งได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง สก.และผู้ว่าฯกทม. โดยปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นผู้อำนวยการศูนย์ ประกอบด้วยฝ่ายต่างๆ ดังนี้
1.ฝ่ายอํานวยการ นายธนิต ตันบัวคลี่ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นหัวหน้าฝ่าย 2.ฝ่ายประชาสัมพันธ์ นางเลิศลักษณ์ ลีลาเรืองแสง รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นหัวหน้าฝ่าย 3.ฝ่ายการเงินและพัสดุเลือกตั้ง นางสาวกนกวรรณ เอี่ยมลิ้ม รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นหัวหน้าฝ่าย
4.ฝ่ายสรรหาบุคลากร นางสาวอรัญญา พรไชยะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นหัวหน้าฝ่าย 5.ฝ่ายฝึกอบรม นางสาวอรัญญา พรไชยะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นหัวหน้าฝ่าย 6.ฝ่ายประมวลผลคะแนนเลือกตั้ง นายไทวุฒิ ขันแก้ว รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นหัวหน้าฝ่าย 7.ฝ่ายตรวจการเลือกตั้ง นายจิระเดช กรุณกฤตกุล รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นหัวหน้าฝ่าย
8.ฝ่ายสื่อสาร นายธนิต ตันบัวคลี่ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นหัวหน้าฝ่าย และ 9.ฝ่ายสนับสนุนการจัดเตรียมสถานที่รับสมัครรับเลือกตั้ง นายจิระเดช กรุณกฤตกุล รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นหัวหน้าฝ่าย
ทั้งนี้ ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดวางตัวเป็นกลาง ปฏิบัติหน้าที่จัดการเลือกตั้งตามพ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 11 อย่างเคร่งครัด ให้สำนักงานเขตพิจารณาปรับย้ายหน่วยเลือกตั้งที่เป็นเต็นท์ให้เข้าไปอยู่ในอาคารหรือห้างสรรพสินค้าให้ได้มากที่สุด เพื่อความสะดวกของประชาชนในการมาใช้สิทธิ
รวมถึงเตรียมพร้อมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) และการรักษาความปลอดภัยโดยพิจารณาบุคลากรในสังกัดกรุงเทพมหานครบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกและประชาชนในการดำเนินการ