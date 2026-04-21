‘ณัฐวุฒิ’ ร่วมโต๊ะ อิ๊งค์-แกนนำเพื่อไทย โพสต์ซึ้ง ผ่านคลื่นลมทางการเมืองมายาวนาน ยังมีกันและกัน ใจถึงใจเพื่อพี่น้องประชาชน
21 เม.ย. 69 – นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ ผู้ช่วยหาเสียงพรรคเพื่อไทย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว พร้อมรูปถ่ายร่วมโต๊ะอาหารกับแกนนำพรรคเพื่อไทย
นำโดย นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.การอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม, นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รมว.แรงงาน หัวหน้าพรรคเพื่อไทย, นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รมว.ศึกษาธิการ และเลขาธิการพรรคเพื่อไทย, นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.เกษตรและสหกรณ์
น.ส.แพทองธาร ชินวัตร หัวหน้าครอบครัวเพื่อไทย, นายชูศักดิ์ ศิรินิล รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย, นายภูมิธรรม เวชยชัย แกนนำพรรคเพื่อไทย, นายสมศักดิ์ เทพสุทิน แกนนำพรรคเพื่อไทย, นายจาตุรนต์ ฉายแสง สส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย, นายสุทิน คลังแสง สส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย, นายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย
นายสรวงศ์ เทียนทอง อดีต สส.สระแก้ว พรรคเพื่อไทย, นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว อดีต สส.น่าน พรรคเพื่อไทย, นพ.พรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช แกนนำพรรคเพื่อไทย และนพ.สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี แกนนำพรรคเพื่อไทย ร่วมโต๊ะอาหาร
โดย นายณัฐวุฒิ ระบุข้อความประกอบภาพว่า “ทีมเพื่อไทย เราผ่านคลื่นลมทางการเมืองมายาวนาน จนวันนี้ยังมีกันและกัน ใจถึงใจ เพื่อไทยเพื่อพี่น้องประชาชน”