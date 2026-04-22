กกต. เปิดยอดเงินบริจาคพรรคการเมือง เดือนเลือกตั้ง ก.พ.2569 พบ ไทยสร้างไทย ยอดนำ 5.2 ล้าน ตามมาด้วย เสรีรวมไทย 5.1 ล้าน ปชน.อยู่อันดับที่ 5
เมื่อวันที่ 22 เม.ย.2569 เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ได้เปิดเผยยอดเงินบริจาคให้พรรคการเมือง ประจำเดือนก.พ. 2569 ซึ่งเป็นเดือนของการจัดการเลือกตั้งทั่วไป จำนวน 15 พรรค โดยมีผู้บริจาคเงินให้พรรคการเมืองที่มีจำนวนเงินตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป จำนวน 109 ราย เป็นเงินทั้งสิ้น 29,494,993 บาท
อันดับ 1 พรรคไทยสร้างไทย เป็นเงิน 5,200,000 บาท ผู้บริจาค 10 ราย อันดับ 2 พรรคเสรีรวมไทย เป็นเงิน 5,150,000 บาท ผู้บริจาค 12 ราย อันดับ 3 พรรคพลังประชารัฐ เป็นเงิน 4,490,000 บาท ผู้บริจาค 2 ราย อันดับ 4 พรรคพลวัต เป็นเงิน 3,050,000 บาท ผู้บริจาค 8 ราย และอันดับ 5 พรรคประชาชน เป็นเงิน 2,984,992 บาท ผู้บริจาค 54 ราย
พรรคประชาธิปัตย์ เป็นเงิน 2,670,000 บาท ผู้บริจาค 6 ราย พรรคไทยก้าวหน้า(รักษ์ป่า) เป็นเงิน 2,010,000 บาท ผู้บริจาค 2 ราย พรรคกล้าธรรม เป็นเงิน 1,680,000 บาท ผู้บริจาค 2 ราย พรรคปวงชนไทย เป็นเงิน 1,096,000 บาท ผู้บริจาค 1 ราย
พรรคประชาชาติ เป็นเงิน 450,000 บาท ผู้บริจาค 5 ราย พรรคไทยภักดี เป็นเงิน 220,000 บาท ผู้บริจาค 2 ราย พรรคกล้า เป็นเงิน 110,000 บาท ผู้บริจาค 1 คน
พรรครวมไทยสร้างชาติ เป็นเงิน 15,200 บาท ผู้บริจาค 1 ราย พรรคเศรษฐกิจ เป็นเงิน 15,000 บาท ผู้บริจาค 2 ราย และพรรคสัมมาธิปไตย เป็นเงิน 5,000 บาท ผู้บริจาค 1 ราย
โดยพรรคประชาชนมีการบริจาคเป็นทรัพย์สิน มูลค่า 28,800 บาท พรรคกล้าธรรม มีการบริจาคเป็นประโยชน์อื่นใด มูลค่า 300,000 บาท และพรรคปวงชนไทย มีการบริจาคเป็นประโยชน์อื่นใดเช่นกัน มูลค่า 20,000 บาท