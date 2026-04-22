กองทัพเรือแจงความคืบหน้าโครงการจัดหา เรือฟริเกต มีบริษัทต่างๆ มายื่นข้อเสนอ 6 ราย จากที่เชิญชวน 11 ราย ทั้งนี้ อยู่ภายใต้การสังเกตการณ์ตามข้อตกลงคุณธรรม
เมื่อวันที่ 22 เม.ย.2569 ที่กองบัญชาการกองทัพเรือ (บก.ทร.) พล.ร.ต.ปารัช รัตนไชยพันธ์ โฆษกกองทัพเรือ ชี้แจงความคืบหน้าการดำเนินโครงการจัดหาเรือฟริเกต ตามขั้นตอนการเชิญชวนบริษัทผู้มีศักยภาพและมีประสบการณ์ในการต่อเรือฟริเกตจากหลายประเทศ เข้ายื่นข้อเสนอ จำนวน 11 ราย
บัดนี้ ครบกำหนดเวลาแล้ว มีบริษัท เข้ายื่นข้อเสนอจำนวน 6 ราย ได้แก่ บริษัท Hyundai Heavy Industries Co., Ltd. (สาธารณรัฐเกาหลี), บริษัท Singapore Technologies Engineering Ltd. (สาธารณรัฐสิงคโปร์),
บริษัท Askeri Fabrika ve Tersane İşletmeleri A.Ş. (สาธารณรัฐตุรกี) ,บริษัท TAIS Gemi İnşa ve Teknoloji A.Ş. (สาธารณรัฐตุรกี) ,บริษัท Hanwha Ocean Co., Ltd. (สาธารณรัฐเกาหลี) และ บริษัท Navantia S.A. (ราชอาณาจักรสเปน)
โดยมีบริษัท ที่ส่งหนังสือแจ้งความประสงค์ไม่เข้ายื่นข้อเสนอ จำนวน 3 ราย และมีบริษัท ที่ไม่ได้เข้ายื่นข้อเสนอ ภายในเวลาที่กำหนด จำนวน 2 ราย ทั้งนี้ กระบวนการต่างๆ ในการรับข้อเสนอฯ ของกองทัพเรือ ได้ดำเนินการภายใต้การสังเกตการณ์ของคณะผู้สังเกตการณ์ตามข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) เพื่อให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
ขั้นตอนต่อไป คณะกรรมการที่กองทัพเรือแต่งตั้งขึ้นจะพิจารณาข้อเสนอของทุกๆ บริษัทโดยละเอียด ครอบคลุมในประเด็นสำคัญ ได้แก่ คุณสมบัติของผู้เสนอราคา ข้อเสนอทางเทคนิค ข้อเสนอด้านการชดเชยทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม (Offset) และข้อเสนอด้านราคา
โดยกระบวนการพิจารณาดังกล่าว คาดว่าจะใช้ระยะเวลา 1 เดือนเศษ เพื่อให้การพิจารณาเป็นไปอย่างรอบคอบ รัดกุม และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ
กองทัพเรือขอยืนยันว่า การจัดหายุทโธปกรณ์ในครั้งนี้ มุ่งเน้นการเสริมสร้างขีดความสามารถในการป้องกันประเทศและรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล โดยยึดหลักความโปร่งใส ความคุ้มค่า และผลประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ และก่อให้เกิดการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมในประเทศ