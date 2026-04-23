นายกฯ เผย สมช. ไฟเขียวยกเลิก MOU44 ใช้ UNCLOS แทน ยัน ครม. มีอำนาจยกเลิก ไม่ต้องแจ้งกัมพูชา ตั้ง “ฐนัตถ์” นั่งหัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุขชายแดนใต้คนใหม่

เมื่อเวลา 11.10 น. วันที่ 23 เม.ย. 2569 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ว่า ที่ประชุมได้หารือถึงการบริหารจัดการพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

รวมถึงการตั้งคณะกรรมการพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทดแทนคณะเดิมที่หมดวาระไปตามรัฐบาลก่อน โดยได้ตั้งนายฐนัตถ์ สุวรรณานนท์ ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ เป็นประธานฯ

นายกฯ กล่าวอีกว่า วันนี้กระทรวงการต่างประเทศทำเรื่องยกเลิก MOU 44 เสนอที่ประชุม สมช. จากนั้น จะเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ซึ่งยังไม่ทราบว่าจะใช้ระยะเวลาอีกเท่าไหร่ แต่ยืนยันว่าจะดำเนินการเรื่องนี้โดยเร็ว

ตั้งแต่รัฐบาลเข้ามาทำหน้าที่ 2 สัปดาห์ ก็นำเสนอเรื่องการยกเลิก MOU 44 ให้สมช.รับทราบ โดยจะใช้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล (UNCLOS) แทน ยืนยันว่ายกเลิกเฉพาะ MOU 44 โดยใช้อำนาจครม.ยกเลิก ไม่ต้องแจ้งคู่กรณี ส่วน MOU 43 ยังไม่มีการพูดถึงทุกอย่างยังเป็นไปตามเดิม

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