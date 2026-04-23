สมช. ตั้ง “ฐนัตถ์ สุวรรณานนท์” นั่งหัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุขคนใหม่ เตรียมขอความร่วมมือ “มาเลเซีย” แก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
เมื่อเวลา 11.15 น. วันที่ 23 เม.ย. 2569 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายฉัตรชัย บางชวด เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) แถลงผลการประชุมสมช.ว่า ที่ประชุมเห็นชอบให้ดำเนินการเรื่องจัดการการศึกษา โดยมอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการ ศึกษารายละเอียดจากจัดระบบบริหารจัดการใหม่ โครงสร้างวัฒนธรรม ตัวบุคคลคนที่จะดูแลโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามให้เหมาะสม และจะเข้าไปประสานงานอย่างเหมาะสม
นอกจากนั้น ที่ประชุมให้ความเห็นชอบ เรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพของอาสาสมัครของกระทรวงมหาดไทยที่จะจัดเตรียมความพร้อมปรับเข้าสู่ระบบปกติในอนาคต โดยกระทรวงมหาดไทยจะนำเสนองบประมาณบางส่วนที่ เพื่อใช้ในการอบรม และเตรียมความพร้อมรองรับ การเข้าสู่ภาวะปกติในอนาคต
รวมถึงเห็นชอบการขอความร่วมมือกับมาเลเซีย ในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพราะมาเลเซียมีส่วนสำคัญในการสนับสนุนแก้ปัญหา โดยจะชักชวนให้มาเลเซียร่วมพัฒนาพื้นที่ รวมถึงดูผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจพื้นที่ ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ ตลอดจนการประสานงานการบังคับใช้กฎหมาย ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่กระทำผิดต่างๆ ก็จะมีมาตรการร่วมมือใกล้ชิดมากขึ้น
ความร่วมมือกับมาเลเซียเรื่องชายแดนที่จะมีความร่วมมือการติดตาม ดูช่องทางต่างๆในการควบคุมการเข้าออกของบุคคลให้เกิดความเหมาะสม โดยเฉพาะจะมีกลุ่มที่เคลื่อนย้ายอาวุธ หรือ กำลังพลมา ก่อความสงบในประเทศไทย
ส่วนกระบวนการพูดคุย นอกจากจะพูดคุยที่มาเลเซียแล้ว จะให้ความสำคัญกับการพูดคุยภายในประเทศด้วย เพื่อทำให้สองส่วนเชื่อมโยงกัน นำไปสู่การแก้ปัญหาได้ทั้งระบบ
นายฉัตรชัย กล่าวว่า ที่ประชุมเห็นชอบแต่งตั้ง นายฐนัตถ์ สุวรรณานนท์ เป็นหัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุขคนใหม่ โดยมี สมช. เป็นฝ่ายเลขานุการ สนับสนุนเรื่องกระบวนการพูดคุยสันติสุข รวมถึงเห็นชอบแต่งตั้งผู้แทนพิเศษของรัฐบาล สานต่อจากการดำเนินการของรัฐบาลชุดที่แล้ว
โดยเป็นการกำหนดตัวบุคคลบางส่วนที่มีความรู้ มีประสบการณ์ เป็นตัวแทนของรัฐบาลในการประสานเชื่อมโยงให้คำแนะนำ ชี้เป้าหมาย สนับสนุนการทำงานต่างๆ โดยคณะกรรมการชุดนี้จะมีรูปแบบกระชับ ไม่ซ้ำซ้อนกับงานปกติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขับเคลื่อนเรื่องเฉพาะที่สำคัญ
ขณะเดียวกัน ที่ประชุมยังเห็นชอบการแต่งตั้งที่ปรึกษาของสมช. 7 ด้าน โดยมีการคัดสรรบุคคลที่เหมาะสม ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบให้ พล.อ.สุพจน์ มาลานิยม อดีตเลขาธิการสมช. เป็นหัวหน้าคณะที่ปรึกษา ซึ่งคณะที่ปรึกษาชุดนี้ ประกอบด้วย ข้าราชการฝ่ายประจำ นักวิชาการ บุคคลด้านความมั่นคง ที่มีความรู้ มีประสบการณ์ร่วมคณะด้วย ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญในการทำงานในระยะต่อไป
ผู้สื่อข่าวถามว่า ที่ประชุมได้พูดถึงกรณีที่มีการจับตัวคนร้ายที่ยิงนายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ สส. นราธิวาส พรรคประชาชาติ หรือไม่ นายฉัตรชัย กล่าวว่า ไม่ได้พูดถึง และเป็นหน้าที่ของตำรวจในการดำเนินการตามกระบวนการ
ส่วนกรณีการยกเลิก MOU 2544 และใช้กฎหมายทางทะเลแทนนั้น นายฉัตรชัย กล่าวว่า เรื่องนี้ไม่ได้กำหนดกรอบวันเวลา แต่มีกระบวนการการยกเลิกอยู่ ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศ จะดำเนินการประสานฝ่ายต่างๆ และประเทศภาคีที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะเป็นการดำเนินการตามขั้นตอนให้ครบถ้วน