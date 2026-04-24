โฆษกภูมิใจไทย เผย ประชุมใหญ่พรรคพรุ่งนี้ ยังไม่ปรับ กก.บห. ยัน อนุทิน เห็นด้วย ไม่ส่งชิงผู้ว่าฯ กทม. รับยังต้องทำการบ้านอีกเยอะ
เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 24 เม.ย. 2569 ที่ทำเนียบรัฐบาล น.ส.แนน บุณย์ธิดา สมชัย รมช.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในฐานะโฆษกพรรคภูมิใจไทย ให้สัมภาษณ์ถึงการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของพรรคภูมิใจไทย วันที่ 25 เม.ย.นี้ว่า เป็นการประชุมทั่วไป เป็นไปตามวาระที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กำหนด ที่ทุกพรรคต้องประชุมสามัญภายในเดือนเม.ย.ของทุกปี
เมื่อถามว่าจะต้องมีการปรับเปลี่ยนอะไรในพรรค น.ส.แนน กล่าวว่า หลักๆ คงจะมีเรื่องข้อบังคับพรรค และตอนนี้พรรคภูมิใจไทยยังมีตำแหน่งรองหัวหน้าพรรคที่ว่างอยู่ แต่วันพรุ่งนี้ (25 เม.ย.) อาจจะยังไม่มีการเพิ่มตำแหน่งรองหัวหน้าพรรค เป็นแค่การพิจารณาระเบียบข้อบังคับของพรรคเท่านั้น
เมื่อถามว่าในส่วนของพรรคภูมิใจไทยที่มีรัฐมนตรีใหม่หลายคน จะต้องปรับเปลี่ยนกรรมการบริหารพรรคให้คนรุ่นใหม่เข้ามาหรือไม่ น.ส.แนน กล่าวว่า ขณะนี้ยังไม่มีการปรับเปลี่ยนอะไรทั้งสิ้น ยังเป็นรูปแบบเดิมอยู่ ทุกคนยังอยู่ในตำแหน่งเดิม
เมื่อถามว่า ขณะนี้รัฐมนตรีของพรรค ได้ลาออกจาก สส.บัญชีรายชื่อ ครบทุกคนแล้วหรือไม่ น.ส.แนน กล่าวว่า น่าจะลาออกครบแล้ว ซึ่งเหตุผลที่ให้รัฐมนตรีที่เป็น สส.บัญชีรายชื่อ ลาออก เพราะจะได้ทำงานได้อย่างเต็มที่ ไม่ต้องห่วงในเรื่องนิติบัญญัติ ถือเป็นนโยบายของพรรคอยู่แล้ว เพื่อเปิดโอกาสให้คนที่อยู่ในระบบบัญชีรายชื่ออื่นๆ มาทำหน้าที่แทน
เมื่อถามถึงความชัดเจนการส่งผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ว่าฯ กทม.) น.ส.แนน กล่าวว่า เป็นไปตามที่เลขาธิการพรรคพูด เรายังไม่มีนโยบายเรื่องนี้
เมื่อถามย้ำว่าพรรคไม่สนใจที่จะส่งผู้สมัครในสนาม กทม.เลยใช่หรือไม่ น.ส.แนน กล่าวว่า ที่ผ่านมาเรายังไม่ได้คุยกันอย่างเป็นทางการ แต่เบื้องต้นได้คุยกันคร่าวๆ ว่ายังไม่มี
เมื่อถามว่า ท่าทีของหัวหน้าพรรคในเรื่องนี้เป็นอย่างไร น.ส.แนน กล่าวว่า ความคิดไปในทางเดียวกันอยู่แล้ว ทั้งนี้ ในพื้นที่ กทม. หากจะส่งผู้สมัคร สก.และผู้ว่าฯ กทม. เราคงต้องทำงานอีกเยอะ