โฆษกภูมิใจไทย เผย ประชุมใหญ่พรรคพรุ่งนี้ ยังไม่ปรับ กก.บห. ยัน อนุทิน เห็นด้วย ไม่ส่งชิงผู้ว่าฯ กทม. รับยังต้องทำการบ้านอีกเยอะ

เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 24 เม.ย. 2569 ที่ทำเนียบรัฐบาล น.ส.แนน บุณย์ธิดา สมชัย รมช.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในฐานะโฆษกพรรคภูมิใจไทย ให้สัมภาษณ์ถึงการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของพรรคภูมิใจไทย วันที่ 25 เม.ย.นี้ว่า เป็นการประชุมทั่วไป เป็นไปตามวาระที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กำหนด ที่ทุกพรรคต้องประชุมสามัญภายในเดือนเม.ย.ของทุกปี

เมื่อถามว่าจะต้องมีการปรับเปลี่ยนอะไรในพรรค น.ส.แนน กล่าวว่า หลักๆ คงจะมีเรื่องข้อบังคับพรรค และตอนนี้พรรคภูมิใจไทยยังมีตำแหน่งรองหัวหน้าพรรคที่ว่างอยู่ แต่วันพรุ่งนี้ (25 เม.ย.) อาจจะยังไม่มีการเพิ่มตำแหน่งรองหัวหน้าพรรค เป็นแค่การพิจารณาระเบียบข้อบังคับของพรรคเท่านั้น

เมื่อถามว่าในส่วนของพรรคภูมิใจไทยที่มีรัฐมนตรีใหม่หลายคน จะต้องปรับเปลี่ยนกรรมการบริหารพรรคให้คนรุ่นใหม่เข้ามาหรือไม่ น.ส.แนน กล่าวว่า ขณะนี้ยังไม่มีการปรับเปลี่ยนอะไรทั้งสิ้น ยังเป็นรูปแบบเดิมอยู่ ทุกคนยังอยู่ในตำแหน่งเดิม

น.ส.แนน บุณย์ธิดา สมชัย รมช.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในฐานะโฆษกพรรคภูมิใจไทย

น.ส.แนน บุณย์ธิดา สมชัย รมช.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในฐานะโฆษกพรรคภูมิใจไทย

เมื่อถามว่า ขณะนี้รัฐมนตรีของพรรค ได้ลาออกจาก สส.บัญชีรายชื่อ ครบทุกคนแล้วหรือไม่ น.ส.แนน กล่าวว่า น่าจะลาออกครบแล้ว ซึ่งเหตุผลที่ให้รัฐมนตรีที่เป็น สส.บัญชีรายชื่อ ลาออก เพราะจะได้ทำงานได้อย่างเต็มที่ ไม่ต้องห่วงในเรื่องนิติบัญญัติ ถือเป็นนโยบายของพรรคอยู่แล้ว เพื่อเปิดโอกาสให้คนที่อยู่ในระบบบัญชีรายชื่ออื่นๆ มาทำหน้าที่แทน

เมื่อถามถึงความชัดเจนการส่งผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ว่าฯ กทม.) น.ส.แนน กล่าวว่า เป็นไปตามที่เลขาธิการพรรคพูด เรายังไม่มีนโยบายเรื่องนี้

เมื่อถามย้ำว่าพรรคไม่สนใจที่จะส่งผู้สมัครในสนาม กทม.เลยใช่หรือไม่ น.ส.แนน กล่าวว่า ที่ผ่านมาเรายังไม่ได้คุยกันอย่างเป็นทางการ แต่เบื้องต้นได้คุยกันคร่าวๆ ว่ายังไม่มี

เมื่อถามว่า ท่าทีของหัวหน้าพรรคในเรื่องนี้เป็นอย่างไร น.ส.แนน กล่าวว่า ความคิดไปในทางเดียวกันอยู่แล้ว ทั้งนี้ ในพื้นที่ กทม. หากจะส่งผู้สมัคร สก.และผู้ว่าฯ กทม. เราคงต้องทำงานอีกเยอะ

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