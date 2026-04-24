กกต. เตรียมยื่นบัญชีพยาน 11 คน สู้คดีคิวอาร์โค้ด ต่อศาลรธน. สัปดาห์หน้า เมินดราม่าประวัติ 1 ในพยาน เชื่อศาลเน้นข้อมูลกฎหมาย
เมื่อวันที่ 24 เม.ย.2569 ที่โรงแรมเซ็นทารา ไลฟ์ ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าการดำเนินการตามกระบวนการของศาลรัฐธรรมนูญ ในคดีบาร์โค้ด และคิวอาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้งสส.ว่า กกต. ได้ส่งคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาไปเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 17 เม.ย.ที่ผ่านมา
แม้จะขอขยายระยะเวลาจากศาลรัฐธรรมนูญออกไปอีก 15 วัน แต่ทาง กกต. สามารถส่งได้ก่อนกำหนด ในส่วนของบัญชีพยานนั้น คาดว่าจะส่งรายชื่ออย่างเป็นทางการต่อศาลในสัปดาห์หน้า ซึ่งเบื้องต้นมีประมาณ 11 คนตามที่เป็นข่าว
ส่วนที่มีกระแสข่าวพยานรายหนึ่ง มีประวัติส่วนตัวถูกวิพากษ์วิจารณ์นั้น นายแสวง กล่าวว่า สำนักงานฯ ได้ทาบทามบุคคลดังกล่าวมาเป็นพยานจริง เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายมหาชน โดยเน้นย้ำว่าพยานปากนี้เป็นพยานผู้เชี่ยวชาญ ที่ให้ความเห็นในทางข้อกฎหมายเท่านั้น ไม่ใช่พยานที่มาให้การเรื่องพฤติกรรม
ตามวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ จะมุ่งเน้นที่ประเด็นข้อกฎหมายเป็นสำคัญ ความน่าเชื่อถือของพยาน จึงอยู่ที่ความถูกต้องของความเห็นทางกฎหมาย
“เราไม่พิจารณาเรื่องพฤติกรรมส่วนตัว แต่เราสนใจความเห็นทางกฎหมาย ซึ่งเป็นคนละประเด็นกัน แม้ในอดีตพยานท่านนี้จะเคยเป็นทนายความให้กับฝ่ายตรงข้ามในคดีที่ฟ้อง กกต. ต่อศาลอาญาคดีทุจริตฯ มาก่อน แต่เรายังเลือกท่านมาเป็นพยานในคดีนี้เพราะความเชี่ยวชาญ”
ส่วนกระแสข่าวว่าพยานคนดังกล่าวอาจขอถอนตัวนั้น ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริง อย่างไรก็ตาม พยานสามารถส่งความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรต่อศาลได้โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางไปชี้แจงด้วยตนเอง ซึ่งขึ้นอยู่กับการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญว่าจะรับฟังพยานหรือให้มาปรากฏตัวหรือไม่
ฉะนั้น ในด้านแนวทางการต่อสู้คดี กกต.ไม่มีความกังวลใจ โดยจะมุ่งเน้นการอธิบายถึงโครงสร้างและกระบวนการเลือกตั้งว่ามีความเป็นความลับ ทั้งระหว่างการลงคะแนนและการเก็บรักษาบัตร ซึ่งไม่สามารถสืบย้อนไปถึงตัวผู้ลงคะแนนได้ เพื่อยืนยันว่ากระบวนการทั้งหมดเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย