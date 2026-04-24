ปชน.ไม่ปรับแล้ว เท้ง ได้ไปต่อ กุมบังเหียนพรรคส้มในฐานะหัวหน้าพรรค หลังศาลฎีกาไม่สั่ง 10 สส.หยุดปฏิบัติหน้าที่ เปลี่ยนตัวแค่เลขาพรรคเท่านั้น
วันที่ 24 เม.ย.2569 ผู้สื่อข่าวรายงานความเคลื่อนไหวจาก พรรคประชาชน (ปชน.) ภายหลังศาลฎีการับคำร้องคดี 44 อดีต สส.พรรคก้าวไกล กรณีแก้ไขมาตรา 112 แต่มีคำสั่งให้ 10 สส.พรรคประชาชน ในปัจจุบัน ยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้นั้น
ส่วนใหญ่บุคลากรทางพรรคมีความยินดีกับคำสั่งศาลดังกล่าว แม้จะยอมรับว่ามีความประหลาดใจอยู่บ้าง แต่พรรคได้เตรียมความพร้อมไว้ล่วงหน้าแล้ว โดยมีการทำคำแถลงรองรับสถานการณ์คดีความไว้ถึง 4 ชุด เพื่อให้พร้อมรับกับทุกแนวทางที่อาจเกิดขึ้น
สำหรับการจัดทัพกรรมการบริหารพรรค เพื่อแทนที่ สส.เดิมที่ติดพันคดีความ มีความชัดเจนว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงตัวบุคคลในตำแหน่งหลัก หัวหน้าพรรค ยังยืนยันให้ นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ ดำรงตำแหน่งต่อไป ไม่มีการปรับเปลี่ยนตามกระแสข่าวก่อนหน้านี้ที่ว่าจะวางตัว นายวีระยุทธ กาญจน์ชูฉัตร ขึ้นมาแทน
จะมีเพียงตำแหน่งเลขาธิการพรรค เท่านั้น เนื่องจากนายศรายุทธิ์ ใจหลัก ได้ลาออกไป เนื่องจากเคยกล่าวไว้ว่าหากแพ้เลือกตั้ง จะลาออก โดยพรรคจะดำเนินการคัดเลือกผู้มาดำรงตำแหน่งนี้แทนในลำดับถัดไป