ปชน.ไม่ปรับแล้ว เท้ง ได้ไปต่อ กุมบังเหียนพรรคส้มในฐานะหัวหน้าพรรค หลังศาลฎีกาไม่สั่ง 10 สส.หยุดปฏิบัติหน้าที่ เปลี่ยนตัวแค่เลขาพรรคเท่านั้น

วันที่ 24 เม.ย.2569 ผู้สื่อข่าวรายงานความเคลื่อนไหวจาก พรรคประชาชน (ปชน.) ภายหลังศาลฎีการับคำร้องคดี 44 อดีต สส.พรรคก้าวไกล กรณีแก้ไขมาตรา 112 แต่มีคำสั่งให้ 10 สส.พรรคประชาชน ในปัจจุบัน ยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้นั้น

ส่วนใหญ่บุคลากรทางพรรคมีความยินดีกับคำสั่งศาลดังกล่าว แม้จะยอมรับว่ามีความประหลาดใจอยู่บ้าง แต่พรรคได้เตรียมความพร้อมไว้ล่วงหน้าแล้ว โดยมีการทำคำแถลงรองรับสถานการณ์คดีความไว้ถึง 4 ชุด เพื่อให้พร้อมรับกับทุกแนวทางที่อาจเกิดขึ้น

สำหรับการจัดทัพกรรมการบริหารพรรค เพื่อแทนที่ สส.เดิมที่ติดพันคดีความ มีความชัดเจนว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงตัวบุคคลในตำแหน่งหลัก หัวหน้าพรรค ยังยืนยันให้ นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ ดำรงตำแหน่งต่อไป ไม่มีการปรับเปลี่ยนตามกระแสข่าวก่อนหน้านี้ที่ว่าจะวางตัว นายวีระยุทธ กาญจน์ชูฉัตร ขึ้นมาแทน

จะมีเพียงตำแหน่งเลขาธิการพรรค เท่านั้น เนื่องจากนายศรายุทธิ์ ใจหลัก ได้ลาออกไป เนื่องจากเคยกล่าวไว้ว่าหากแพ้เลือกตั้ง จะลาออก โดยพรรคจะดำเนินการคัดเลือกผู้มาดำรงตำแหน่งนี้แทนในลำดับถัดไป

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

ล่าม เผยตร.กำลังชันสูตร ฮลุน เสียชีวิตเมื่อ10วัน เล่าตอนพบร่าง เช็กอินรร.ไม่ออกไปไหน
2

ทำหนังสือด่วนพิเศษถึง นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ จุฬาฯ ช่วยครอบครัว "ฮลุน"
3

ราคาทองวันนี้ 30 ก.ค.69 พุ่งแรงมาก ประกาศแล้ว ราคาทองคำวันนี้
4

สถานทูตไทยในตุรกี เผยทรัพย์สิน ฮลุน โซโล่ ยังอยู่ครบ หลังเสียชีวิตที่จอร์เจีย
5

หวยออกงวด 1 ส.ค.69 เลขเด็ด-เลขยอดฮิต เปิดเลขวันสำคัญ-คนดัง
6

สำนักข่าวจอร์เจีย รายงานพบร่าง ฮลุน โซโล่ เสียชีวิตในโรงแรม ที่กรุงทบิลิซี
7

ออกหมายจับ "ป๋อง-ธง" ลักจยย. ต้องสงสัย 2 พี่น้องรัสเซียหายตัว
8

เส้นทางชีวิต ฮลุน โซโล่ เด็กกำพร้าสู้ชีวิต สอบชิงทุนจนเรียนจบจุฬาฯ เก็บเงินทำตามความฝันเพื่อเที่ยวรอบโลกจนสำเร็จ
9

ลุยรื้อ ฮาเร็มริมทาง ถุงยางอนามัย-เจลหล่อลื่นทิ้งเกลื่อนจำนวนมาก
10

ด่วน! ไร้ปาฏิหาริย์ เพจอาสาพาไปหลง แจ้งข่าวเศร้า 'ฮลุน โซโล่' เสียชีวิตแล้ว