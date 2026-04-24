สีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เผยผลการหารือ “หวัง อี้” รมว.กต.จีน ย้ำชัดจีนไม่แทรกแซงไทย-กัมพูชา พร้อมหนุนแผนพัฒนา เชื่อมโยงเศรษฐกิจสีเขียว มุ่งปราบสแกมเมอร์

วันที่ 24 เม.ย.2569 ที่ห้องอันดามัน 1 โรงแรมดุสิตธานี กระบี่ บีช รีสอร์ท จังหวัดกระบี่ นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เปิดเผยหลังการประชุมกลไกหารือระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศไทย – จีน อย่างไม่เป็นทางการ ร่วมกับ นายหวัง อี้ (H.E. Mr. Wang Yi) สมาชิกกรมการเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกลางด้านกิจการต่างประเทศของพรรคคอมมิวนิสต์จีน และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ในโอกาสเยือนไทยในฐานะแขกของกระทรวงการต่างประเทศ โดยสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

1. นายหวัง อี้ แสดงความเชื่อมั่นต่อศักยภาพในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศของรัฐบาลไทย และมั่นใจว่าความสัมพันธ์ไทย – จีน จะยิ่งแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น และจีนจะยังคงสนับสนุนการพัฒนาของไทยในทุกมิติ บนพื้นฐานของความเป็น “บ้านพี่เมืองน้อง” ซึ่งมีทั้งความไว้เนื้อเชื่อใจและความเคารพซึ่งกันและกัน

2. การยกระดับความสัมพันธ์ไทย – จีน ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องในการยกระดับความสัมพันธ์สู่การเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ที่มีความลึกซึ้งยิ่งขึ้น โดยจะผลักดันการจัดทำ “แผนปฏิบัติการร่วม” โดยเฉพาะด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล สู่การเปลี่ยนผ่านเศรษฐกิจสีเขียว ซึ่งประเทศจีนถือว่ามีบทบาทสำคัญ ทั้งในเรื่องโซลาร์เซลล์และรถ EV โดยประเทศจีนประสงค์ที่จะลงทุนในประเทศไทยมากยิ่งขึ้น

3.สถานการณ์ไทย –กัมพูชา นายหวัง อี้ ได้แสดงความหวังว่าความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกัมพูชาจะมีพัฒนาการที่ดีในเร็ววัน โดยขอให้ทั้งสองประเทศใช้กลไกการแก้ปัญหาด้วยการเจรจาในระดับทวิภาคี ย้ำชัดประเทศจีนย้ำจะไม่แทรกแซง แต่พร้อมจะอำนวยความสะดวกหากทั้งสองประเทศพร้อมจะเจรจา

4. ด้านความมั่นคงและการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ ทั้งสองฝ่ายให้ความสำคัญกับการยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคง โดยเฉพาะการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและแก๊งสแกมเมอร์

ในช่วงท้ายของการแถลงผลการหารือ นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวว่า นายหวัง อี้ ได้ชื่นชมจังหวัดกระบี่ว่ามีความสวยงาม บรรยากาศดี การเดินทางมาจังหวัดกระบี่เป็นครั้งแรกและมีความประทับใจเป็นอย่างยิ่ง

 

 

 

 

 

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