‘อนุทิน’ นำประชุมใหญ่สามัญ ‘ภูมิใจไทย’ เปิดเพลง ‘พูดแล้วทำ’ เจ้าตัวคึก โชว์สเต็ปเต้นอารมณ์ดี ก่อนเปิดประชุม ย้ำ ภท.เป็นปึกแผ่น-สามัคคี พร้อมรับใช้ ปชช.
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 25 เมษายน 2569 ที่พรรคภูมิใจไทย นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย เดินทางถึงที่ทำการพรรค เพื่อเป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2569 ร่วมกับกรรมการบริหารพรรค สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) และสมาชิกพรรค
จากนั้น นายอนุทินเดินเข้าไปยังห้องประชุม โดยทันทีที่เดินเข้าห้องประได้เปิดเพลง “พูดแล้วทำ” ซึ่งเป็นเพลงที่พรรคภูมิใจไทยใช้หาเสียงในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา ต้อนรับ นายอนุทิน
ก่อนที่นายอนุทินจะชูมือขึ้นโยกตามจังหวะเพลง และร้องเพลงตามอย่างอารมณ์ด้วย ก่อนจะปิดท้ายทำท่าพลัสตามนโยบายพรรคภูมิใจไทย สร้างบรรยากาศคึกคักก่อนเริ่มการประชุม
นายอนุทิน กล่าวเปิดการประชุมว่า วันนี้เป็นการประชุมใหญ่สามัญของพรรคภูมิใจไทยประจำปี 2569 นี้ ซึ่งเราได้จัดให้มีการประชุมที่ห้องประชุมชั้น 4 ของสำนักงานพรรค ภูมิใจไทย โดยก่อนอื่นตนต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้เสียสละเวลาเดินทางมาเพื่อประชุมใหญ่สามัญในครั้งนี้ ทั้งๆ ที่เป็นวันหยุดราชการ ขอบคุณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร รัฐมนตรี
รวมถึงสมาชิกพรรคภูมิใจไทยทุกท่านจริงๆ เพราะว่าการที่เรามาอยู่ด้วยความพร้อมเพรียงในครั้งนี้ ก็แสดงให้เห็นถึงความพร้อมของพรรคภูมิใจไทย ที่มีความเป็นปึกแผ่น ความสามัคคี และพลังที่พวกเรามีที่จะไปรับใช้พี่น้องประชาชนความก้าวหน้าให้กับประเทศไทย
ขณะนี้ เราได้ทราบมาว่ามีผู้เข้าประชุมครบองค์ประชุมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามข้อบังคับของพรรค ตนจึงขอเปิดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2569
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า โดยวาระการประชุมมีวาระสำคัญ อาทิ เรื่องรับทราบรายงานการดำเนินกิจการของพรรคภูมิใจไทยปี 2568 ,งบการเงินของพรรคภูมิใจไทยปี 2568 และร่างข้อบังคับพรรคภูมิใจไทยพ.ศ. 2561 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2569