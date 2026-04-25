“พิพัฒน์” จ่อชง ครม. สานต่อ แลนด์บริดจ์ มิ.ย. นี้ มูลค่า 1 ล้านล้าน คว้าโอกาสวิกฤตช่องแคบฮอร์มุซ ยัน รัฐไม่ได้ออกเงิน ให้แค่สัมปทานที่ดินลงทุน พร้อมเคลียร์ใจ ปชช. ปมผลกระทบสิ่งแวดล้อม
25 เมษายน 2569 – ที่พรรคภูมิใจไทย นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวถึงกรณีที่ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เคยระบุว่าโครงการแลนด์บริดจ์ ควรจะเดินหน้าพิจารณาต่อ ว่า
ถูกต้อง เพราะเหตุการณ์ช่องแคบฮอร์มุซ อาจจะมีปัญหาในอนาคต ดังนั้นควรเป็นโอกาสของประเทศไทย ในการสร้างท่าเรือสองฝั่งทะเล ทั้งฝั่งอันดามันและอ่าวไทยเพื่อเป็นการเชื่อมโลกทั้งสองฝั่งมหาสมุทร
นายพิพัฒน์ กล่าวต่อว่า ส่วนที่มีการวิจารณ์ว่าเราจะไม่ได้ประโยชน์เพราะการขนถ่ายคอนเทนเนอร์ขึ้นๆลงๆ ทำให้เสียเวลา ก็ขอให้ไปช่วยกันหาข้อมูลมาว่าจริงหรือไม่ แต่จากที่ตนหาข้อมูลเรือที่ขนถ่ายตู้คอนเทนเนอร์ 90 กว่าเปอร์เซ็นต์ เป็นสินค้าถ่ายลำ
ซึ่งหมายความว่า ไม่ใช่การนำสินค้าจากประเทศหนึ่ง ไปสู่ปลายทางทั้งหมด 100% แต่เป็นการรวมสินค้าจากแต่ละท่าเรือ และทำการถ่ายลำแยกสินค้าเพื่อไปประเทศต่างๆ
ดังนั้น ไม่ใช่ว่า เราไม่ได้ประโยชน์เรื่องเวลาจากการขนถ่ายแลนด์บริดจ์ หากเขาถ่ายสินค้าที่ชายฝั่งไทย เขาก็ต้องไปถ่ายสินค้าที่สิงคโปร์ด้วย ซึ่งขณะนี้เรากำลังเชิญชวนให้มีการนำสินค้าถ่ายลำเข้ามามากขึ้น
เมื่อถามว่า โครงการนี้ จะเริ่มได้เมื่อไหร่ นายพิพัฒน์ กล่าวว่า เราจะเริ่มภายในปีนี้ ซึ่งขณะนี้ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) สำรวจเสร็จเรียบร้อยแล้ว และตนจะไปลงพื้นที่ตรวจสอบอีกครั้ง
ส่วนจะเริ่มสร้างที่จุดใดนั้น เราต้องสอบถามผู้ลงทุนก่อน โดยจะเป็นการเรียกประมูล ทั้งต่างประเทศและในประเทศซึ่งเราจะให้โอกาสเท่ากัน แต่ก็อยู่ที่เขาจะไปลงทุนในจุดใดก่อน ซึ่งก่อนจะดำเนินการในเรื่องนี้ก็ต้องขอมติจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ก่อน
เมื่อถามว่า กระทรวงคมนาคม จะนำเข้าสู่ที่ประชุม ครม. เมื่อใด นายพิพัฒน์ กล่าวว่า น่าจะช่วงเดือนมิถุนายน จนถึงเดือนกรกฎาคม ซึ่งจะเร่งน้ำหนึ่งให้ได้ภายในปีนี้
เมื่อถามอีกว่า โครงการนี้จะต้องใช้งบประมาณจำนวนเท่าไหร่ นายพิพัฒน์กล่าวว่า เขาตั้งไว้ว่าประมาณ 1 ล้านล้านบาท แต่ประเทศไทยไม่ได้ลงทุน เราจะให้แค่สัมปทานจัดสรรที่ดินอย่างเดียวแล้วให้เขามาลงทุน
เมื่อถามว่า จะต้องทำการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) หรือไม่ นายพิพัฒน์กล่าวว่า ต้องทำ ซึ่งก็มีปัญหาอยู่ ก็ต้องไปเจรจากับคนในพื้นที่ ว่าสิ่งที่เขาต่อต้านเป็นข้อมูลที่แท้จริงกี่เปอร์เซ็นต์ เราก็ต้องไปชี้แจงว่า ข้อมูลที่เขาได้รับอาจจะไม่ใช่ NGO เขาก็ตั้งท่าอยู่แล้ว
นายพิพัฒน์ ยังกล่าวอีกว่า ตนจะลงพื้นที่เพื่อดูแลนด์บริดจ์ช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ และจะเปิดให้นักลงทุนเริ่มลงทุนในช่วงไตรมาส 3 ของปีนี้