“อนุทิน” ลั่น ไร้สาระ หลังสื่อถามปม ตั้งโมเดลส้ม บนตึกไทยคู่ฟ้า ย้อนถามกลับ เรื่องนี้ประชาชน ประเทศชาติได้อะไร เป็นอุปสรรคต่อการทำงานของรัฐบาลหรือไม่ ไม่ควรจะต้องถาม

25 เม.ย. 69 – ที่พรรคภูมิใจไทย นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ตอบคำถามสื่อมวลชน กรณีที่เปิดห้องทำงานให้สัมภาษณ์ สื่อ และโซเชียลสังเกตเห็น ภายในห้องทำงานบนตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล

มีโมเดลลูกส้ม 2 ลูก ตั้งโชว์อยู่ภายในกล่องกระจก จึงเกิดการตั้งคำถามจากโลกโซเชียลว่า เป็นการมูเตลู ขังส้มหรือไม่ โดยทันทีที่ นายกฯ ได้ฟังคำถาม ได้ยิ้ม และส่ายหน้า ก่อนบอกว่า “ไร้สาระจริงๆ โอ๊ย ตายแล้ว”

ผู้สื่อข่าวจึงพยายามถามว่า ส้มอะไร ส้มมงคล หรือไม่ นายกฯ กล่าวว่า “ไม่บอก ไม่เกี่ยว เพราะไม่ใช่เรื่องที่ต้องมานั่งเผยแพร่อะไร ถ้าส้มไม่อยู่ในกล่อง จะไปอยู่ที่ไหนล่ะ ถามเรื่องนี้ประชาชน ประเทศชาติได้อะไร เป็นอุปสรรคต่อการทำงานของรัฐบาลหรือไม่ ไม่ควรจะต้องถาม”

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