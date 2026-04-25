“อนุทิน” ยํ้า ภูมิใจไทย เป็นปึกแผ่น แม้พรรคขยายตัว มีสมาชิกเพิ่มขึ้น ต้องเน้นให้ทุกคนรับทราบ รักษาเอกลักษณ์ ภท. ลั่น ไม่มีมุ้งในพรรค

25 เมษายน 2569 – ที่พรรคภูมิใจไทย นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2569 ของพรรคภูมิใจไทย ว่า มีการรับรองรายงานการประชุม และมีการเปลี่ยนระเบียบข้อบังคับพรรคเล็กน้อย

เมื่อถามว่า เห็น นายกฯ ย้ำในที่ประชุม ถึงความเป็นปึกแผ่นภายในพรรค นายอนุทิน กล่าวว่า เป็นสัญลักษณ์ของพรรคภูมิใจไทยอยู่แล้ว เราก็ต้องเน้นย้ำ เพราะพรรคภูมิใจไทย ขยายตัวมากขึ้น มีสมาชิกเพิ่มขึ้น สมาชิกใหม่ก็มีเพิ่มมา ก็ต้องเน้นให้ทุกคนรับทราบ และรักษาเอกลักษณ์ของพรรคภูมิใจไทย คือความเป็นปึกแผ่นในพรรค และความตั้งใจทำงานให้กับประเทศและประชาชน

เมื่อถามว่า มุ้งภายในพรรคยังมีอยู่หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า “มุ้งในพรรคภูมิใจไทย มีมุ้งผมนี่แหละ”

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

"ซันนี่" แบกเป้เกอร์ ยูทูบเบอร์ท่องเที่ยวชื่อดัง แชร์ประสบการณ์ 5 ลำดับ ประเทศอันตรายที่สุด 
2

ซมโปะ อาลัย ฮลุน โซโล่ พร้อมนำร่างจากจอร์เจียกลับไทย รับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมด
3

เลิกอีกคู่จบรัก7ปี! อดีตพระเอก เขต - เพลง ดาราสาว ฝ่ายหญิงโพสต์จบบริบูรณ์
4

แพทย์ มช. เผยคำพูดที่ได้ยินบ่อย จาก ผู้ป่วยวาระสุดท้าย สิ่งที่กลัวที่สุดไม่ใช่ความตาย 
5

เสียงปืนสนั่น พ่อค้าออนไลน์ เจ้าของแบรนด์เครื่องสำอาง เสียชีวิตในบ้าน
6

หวยลาววันนี้ งวดประจำวันที่ 30 กรกฎาคม 2569 ผลหวยพัฒนา ตรวจรางวัล ล่าสุด หวยลาว ออกอะไร
7

ราคาทองวันนี้ 31 ก.ค.69 ราคาทองคำวันนี้ ประกาศแล้ว รีบเลย ลดลง
8

ทำหนังสือด่วนพิเศษถึง นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ จุฬาฯ ช่วยครอบครัว "ฮลุน"
9

เจ้าของร้านคู่รัก ไปแจกการ์ดงานแต่ง ช็อก ไฟไหม้ร้านอุปกรณ์เกษตร วอดเสียหาย สูญ 5 ล้าน
10

สภาพอากาศวันนี้ กรมอุตุนิยมวิทยา เตือน ร่องมรสุมพาดผ่าน ฝนตกหนักถึงหนักมาก เปิดชื่อ 48 จังหวัดโดนถล่ม