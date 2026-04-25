“อนุทิน” ยํ้า ภูมิใจไทย เป็นปึกแผ่น แม้พรรคขยายตัว มีสมาชิกเพิ่มขึ้น ต้องเน้นให้ทุกคนรับทราบ รักษาเอกลักษณ์ ภท. ลั่น ไม่มีมุ้งในพรรค
25 เมษายน 2569 – ที่พรรคภูมิใจไทย นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2569 ของพรรคภูมิใจไทย ว่า มีการรับรองรายงานการประชุม และมีการเปลี่ยนระเบียบข้อบังคับพรรคเล็กน้อย
เมื่อถามว่า เห็น นายกฯ ย้ำในที่ประชุม ถึงความเป็นปึกแผ่นภายในพรรค นายอนุทิน กล่าวว่า เป็นสัญลักษณ์ของพรรคภูมิใจไทยอยู่แล้ว เราก็ต้องเน้นย้ำ เพราะพรรคภูมิใจไทย ขยายตัวมากขึ้น มีสมาชิกเพิ่มขึ้น สมาชิกใหม่ก็มีเพิ่มมา ก็ต้องเน้นให้ทุกคนรับทราบ และรักษาเอกลักษณ์ของพรรคภูมิใจไทย คือความเป็นปึกแผ่นในพรรค และความตั้งใจทำงานให้กับประเทศและประชาชน
เมื่อถามว่า มุ้งภายในพรรคยังมีอยู่หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า “มุ้งในพรรคภูมิใจไทย มีมุ้งผมนี่แหละ”