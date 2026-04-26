ปชน. แจงเปลี่ยนตัวว่าที่ผู้สมัคร นายกเมืองพัทยา ชี้ พรรคต้องคำนึงถึงโหวตเตอร์เป็นหลัก จ่อเปิดตัวผู้สมัครชิงผู้ว่าฯ กทม.- ทีมสก. ต้นเดือนหน้า

เมื่อเวลา 11.50 น. วันที่ 26 เม.ย. 2569 ที่โรงแรมเมเปิล บางนา กรุงเทพมหานคร นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ สส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคประชาชน ให้สัมภาษณ์กรณีนางนิศามาศ เลาหรัตนาหิรัญ ว่าที่ผู้สมัครนายกเมืองพัทยา จ.ชลบุรี ถอนตัวว่า ลาออกด้วยเหตุผลส่วนตัว

โดยได้มีการสรรหาผู้สมัครคนใหม่แล้ว คือ นายอิทธิวัฒน์ วัฒนศาสตร์สาธร ที่ดำเนินการคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว ส่วนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (สก.) จะมีการเปิดตัวในช่วงต้นเดือนพ.ค.นี้

เมื่อถามว่ามีการมองว่าการเปลี่ยนตัวกลางคัน เหมือนไม่ให้เกียรติ และถูกมองว่าเป็นการทดลองงาน นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า สิ่งที่สำคัญกว่า คือ ความมุ่งมั่นตั้งใจและความมั่นคงของผู้สมัคร หากจุดเริ่มต้นมาจากผู้สมัครที่ยังลังเล จนมาสู่เหตุการณ์ขอถอนตัว พรรคก็ต้องพิจารณาใหม่โดยคำนึงถึงโหวตเตอร์และผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเป็นหลัก จึงเป็นที่มาของเปลี่ยนผู้สมัครคนใหม่

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