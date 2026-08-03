ทนายอั๋น ยอมรับเเล้ว รู้จัก “คนนามสกุลเดียวกัน” เคยเข้าคุก16ปี คดียาฯจริง ส่อซวยเพิ่มเพราะปาก หลุดคำหยาบกลางคลิป ส่อเเววผิดคุกคามทางเพศ สภาทนายความจ่อหวดวินัย ถอนใบว่าความ
3 ส.ค. 69 – จากกรณีมีกระเเสข่าวจากกระบวนการยุติธรรมว่า มีการขอให้ตรวจสอบประวัติทนายความรายหนึ่งในภาคอีสาน มีนามสกุลพ้องกับ ทนายความอีกคนหนึ่ง ที่เคลื่อนไหวทางการเมืองหลายวาระในช่วงนี้
เพราะทนายความคนเเรกนั้น กำลังถูกร้องเรียนว่า ขัดมรรยาททนายความ เเละเข้าข่ายปกปิดข้อมูลส่วนบุคคล (จำคุก16ปี ในคดียาเสพติดที่เรือนจำจังหวัดพล) เเละเมื่อพ้นโทษได้มีการใช้เอกสารการเปลี่ยนชื่อมาเเสดงต่อการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทนายความ
กรณีนี้ นายภัทรพงศ์ ศุภักษร หรือ “ทนายอั๋น บุรีรัมย์” ได้ตอบโต้กรณีนี้ผ่านคลิปส่วนตัวด้วยถ้อยคำรุนเเรงในวันที่29กค.2569เเละยืนยันทนายความคนนั้นไม่ใช่ตน
ล่าสุด ทนายอั๋น บุรีรัมย์ ให้สัมภาษณ์ในกรณีข้างต้นเมื่อ 31 ก.ค. ที่ผ่านมา ว่า ตนเป็นบุคคลสาธารณะ ใครจะอะไรว่ากันมาเลย กล้าพูดหรือไม่ว่าเป็นตน เพราะปี 2542 ตนอยู่มัธยปลาย ไปเรียนมหาวิทยาลัยรามกำแหง ปี 2544-2547 จากนั้นไป ออสเตรเลีย เเละกลับมาปี 2549 ปี 2550 เป็นทหาร ปี 2552 เป็นทนายความ จนกระทั่งปัจจุบัน มันมีไทม์ไลน์
เมื่อถามว่า เเสดงว่า ไม่มีตรงไหนระบุว่า ทนายอั๋น บุรัมย์ เคยไปอยู่ในเรือนจำเลย ทนายอั๋น บุรีรัมย์กล่าวว่า บุหรี่ตนไม่สูบ จะไปยุ่งเกี่ยวยาเสพติดได้เช่นใด ตนถึงบอกว่า คุณเอามาเลยว่า เป็นตน ไม่มี
“เอาอย่างนี้ ไหนๆ ก็ไหนๆ เเล้ว ผมเอาตรงๆ เลย ยอมรับมีคนนามสกุลเดียวกับผม ถูกต้องขังตามข้อมูลที่เป็นข่าว แต่ข่าวที่ปรากฏอาจถูกบ้างไม่ถูกบ้าง เรื่องคนนามสกุลเดียวกับผม แต่ผมไม่บอกว่าเป็นใคร หากแน่จริงเปิดมาสิ เอาผมเข้าไปสวมให้สังคมตีความหมายอย่างนั้น ซึ่งคนที่นามสกุลเดียวกัน ผมไม่ได้เกี่ยวข้อง ก็เป็นเรื่องของเขาไป ไม่ได้เกี่ยวกับผมถูกไหม พฤติการณ์เป็นอะไร อย่างไร กล้าเปิดไหม ไม่เปิด เพราะไม่เกี่ยวกับผม” ทนายอั๋น บุรีรัมย์ กล่าว
เมื่อถามว่า เเสดงว่า มีคนนามสกุลเดียวกับ ทนายอั๋น ต้องโทษเเละถูกคุมขังในเรือนจำจากคดียาเสพติด ทนายอั๋นกล่าวว่า “ใช่”
เมื่อถามย้ำว่า รู้จักกันหรือไม่ ทนายอั๋น กล่าวว่า รู้จักเขาก็รับโทษ 16 ปีเต็มๆ ในส่วนที่เขาได้กระทำผิดไป เขาสู้ก็คดี แพ้หรือไม่ อันนั้นกระบวนการยุติธรรมพิสูจน์มาแล้ว
เมื่อถามอีกว่า บุคคลนั้น เป็นทนายความในตอนนี้ หรือไม่ ทนายอั๋น กล่าวว่า เป็นเรื่องส่วนบุคคลของเขา เขาไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองเลย วันนี้ถ้าจะมาว่า ตน ก็เอาที่ ตน ตนมีความชั่วอะไร เอามาเลยเพราะตนไม่มีความชั่วเลย ทุกวินาทีตนวางตัวเองเเละบอกกับตัวเองว่า เรามีประสบการณ์ และตนตั้งปณิธานว่า ไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมายทั้งปวง
“ผมถามว่า ผมให้มันเปิดไปว่า เป็นใครก็แล้วกัน แล้วสังคมจะรู้ว่า ทนายอั๋น บุรีรัมย์ อายุ 15-16 ปี ไม่มีพ่อแม่ ไม่มีครอบครัวไม่มีใครมันมาได้อย่างไร แล้วมี mindset ที่กล้าต่อกรกับสิ่งผิดกฎหมายความชั่วทั้งปวง มันไปกินอะไรมา มันอยู่ในสังคม แบบไหน ถึงมีmindsetแบบนี้ให้สังคมรับรู้กันไปเลย กล้าเปิดไหมว่า ใคร ไอ้หอกหักปวง กล้าไหม” นายภัทรพงศ์ กล่าว
เเหล่งข่าวจากวงการยุติธรรมเเจ้งว่า คดียาเสพติด ที่ทนายความคนดังกล่าวต้องโทษจำคุก 16 ปี ที่เรือนจำจังหวัดพลคือ ต้องโทษตามคำพิพากษาของศาลจังหวัดบุรีรัมย์ ศาลจังหวัดสีคิ้ว ศาลจังหวัดพล (หมายเลขคดีดำที่2538/2542 หมายเลขคดีเเดงที่ 938/2544)
ขณะที่เเหล่งข่าวจากสภาทนายความฯ ระบุว่า ผู้บริหารหลายคนของสภาทนายความฯ ไม่สบายใจกับคลิปของ ทนายอั๋น บุรีรัมย์ ในวันที่ 29 ก.ค. ที่ผ่านมา เพราะพบการเเสดงออกด้วยกริยาวาจา มีความสุ่มเสี่ยงสูงที่จะขัดต่อมรรยาททนายความ
โดยเฉพาะในข้อความหนึ่งว่า “ผมใช้ชื่อ ภัทรพงศ์ ศุภักษร ตั้งแต่อายุ 9 ปี จนปัจจุบันไม่เคยเปลี่ยนนามสกุล ผมไม่เคยติดคุก ไม่เคยถูกดำเนินคดีข้อกล่าวหาอาญาร้ายแรงอะไรเลย มีบ้างใบสั่งนะ อย่าหาว่าอย่างงั้นอย่างนี้เลยครับ ผมจะไปทำผิดกฎหมายอาญาได้อย่างไร ผมเป็นทนายความมา 10 กว่าปี “จะ…(การมีเพศสัมพันธ์/คำหยาบคาย) ลูกความ กูยังไม่เคยเลย กูไม่กล้า เพราะมีจรรยาบรรณ ไอ้หอกหัก เออ! เเต่…(การมีเพศสัมพันธ์ คำไม่สุภาพในปัจจุบันที่สื่อถึงการมีเพศสัมพันธ์) เพื่อนของลูกความมีครั้งหนึ่งนะ ไอ้หอกหัก”
เเหล่งข่าวระบุว่า ข้อความเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์ กับเพื่อนของลูกความดังที่ ทนายอั๋น บุรีรัมย์ ระบุในคลิป เเละเผยเเพร่ต่อสาธารณะ ผ่านระบบคอมพิวเตอร์นั้น เเม้ข้อเท็จจริงกรณีนี้อาจจะเกิดด้วยการยินยอมจากทั้งสองฝ่าย เเต่ถือว่า นายภัทรพงศ์ มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม
เพราะทนายความในคดีนั้นๆ จะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของลูกความ/คนเเวดล้อมในการต่อสู่คดีนั้นๆ หากเกิดความสัมพันธ์ที่มากกว่านั้น ย่อมมีผลกระทบกับการต่อสู้คดีนั้นๆ ได้
เเละ ทนายอั๋น บุรีรัมย์ กระทำผิดมารยาททนายความ ที่ระบุว่า ทนายความต้องประพฤติตนเรียบร้อย เพราะคำพูดดังกล่าวของ นายภัทรพงศ์ ในคลิป เสมือนการหมิ่นประมาท การคุกคามทางเพศด้วยวาจา เพราะถ้อยคำมีลักษณะส่อไปในทางเพศต่อบุคคลอื่นในที่สาธารณะ
อาจเข้าข่ายความผิดฐานเดือดร้อนรำคาญ การหมิ่นประมาท กระทำการอันควรขายหน้าต่อหน้าธารกำนัล หรือเข้าข่ายตามนิยามความผิด “การคุกคามทางเพศ” เเห่งประมวลกฎหมายอาญา ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่30) พ.ศ.2568
โดยกรณีนี้ ทนายอั๋น บุรีรัมย์ อาจขัด มาตรา 53 (4) (5) มาตรา 65 ตามพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. 2528 เเละมีบทลงโทษทางมรรยาททนายความ ตามพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. 2528 มาตรา 52 โดยโทษผิดมรรยาทมี 3 สถาน ได้แก่ ภาคทัณฑ์ : ตักเตือนเป็นหนังสือ และบันทึกประวัติ ห้ามทำการเป็นทนายความ : พักใช้ใบอนุญาตมีกำหนดไม่เกิน 3 ปี ลบชื่อออกจากทะเบียนทนายความ : เพิกถอนใบอนุญาต สิ้นสภาพการเป็นทนายความ” เเหล่งข่าวกล่าว
เเหล่งข่าวระบุอีกว่า กรณีคลิปล่าสุดของ ทนายอั๋น บุรีรัมย์ ต้องติดตามว่า ผู้บริหารสภาทนายความฯจะดำเนินการเช่นใด ยอมรับว่า ข้อความข้างต้นในคลิปนี้ของ ทนายอั๋น บุรีรัมย์ กระทบภาพลักษณ์วิชาชีพทนายความทั่วประเทศ พอสมควร
เเหล่งข่าระบุว่า ส่วนบุคคลที่สื่อมวลชนเสนอข่าวว่า ได้เปลี่ยนชื่อ ลบประวัติอาชญากรในคดียาเสพติด เเละจำคุก16ปี ที่เรือนจำจังหวัดพล เเละต่อมาเมื่อพ้นโทษ ได้ประกอบวิชาชีพทนายความในภาคอีสาน ซึ่งทนายความคนนั้น ทนายอั๋น บุรีรัมย์ ยอมรับเเล้วว่า รู้จักเเละมีนามสกุลเดียวกันกับตนนั้น
กรณีนี้ต้องติดตามว่า สภาทนายความฯ จะดำเนินการตรวจสอบกรณีนี้เช่นใด เพราะหากเป็นจริงย่อมกระทบภาพลักษณ์ของวิชาชีพ เเละจะมีบทลงโทษกับทนายความคนนั้นตามพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. 2528 มาตรา 52 รวมทั้งมีความผิดตามกฎหมายอื่นๆ ประกอบ เช่น เเจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน
ส่วน ทนายอั๋น บุรีรัมย์ ก็อาจเข้าข่ายความผิดร่วมกันปกปิดข้อเท็จจริงฯ ซึ่งเป็นสาระสำคัญในการประกอบวิขาชีพทนายความ