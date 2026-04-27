โสภณ ประธานสภา เตรียมนำรายชื่อ ‘ณัฐพงษ์’ ทูลเกล้าฯ นั่งผู้นำฝ่ายค้านวันนี้ หลังพรรคประชาชนมีมติให้นั่งหัวหน้าพรรคต่อ เผยอยู่ในชั้นของเลขาธิการสภา
เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 27 เม.ย.2569 ที่รัฐสภา นายโสภณ ซารัมย์ ประธานสภาผู้แทนราษฎร ให้สัมภาษณ์ถึงภายหลังพรรคประชาชน (ปชน.) มีมติให้ นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ สส.บัญชีรายชื่อเป็นหัวหน้าพรรคประชาชน ซึ่งเป็นพรรคอันดับหนึ่งฝั่งฝ่ายค้าน และตามรัฐธรรมนูญจะต้องดำรงตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านในสภาฯว่า เมื่อกระบวนการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว สามารถยื่นทูลเกล้าฯ ได้ตามขั้นตอน
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การทูลเกล้าฯ รายชื่อผู้นำฝ่ายค้าน เรื่องดำเนินการอยู่ในขั้นของเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งวันนี้จะนำเอกสารให้ประธานลงนาม จากนั้นจะส่งให้สำนักพระราชวังดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป