นายกฯ อนุทิน ต้อนรับ รมว.กลาโหมสิงคโปร์ ในโอกาสเยือนไทยอย่างเป็นทางการ เล็งยกระดับความร่วมมือทางทหาร-อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ

เมื่อเวลา 09.20 น. วันที่ 27 เม.ย. 2569 นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย เดินทางเข้าปฏิบัติภารกิจที่ทำเนียบรัฐบาล เมื่อเดินทางมาถึง นายกฯ ได้สักการะองค์นรสิงห์ ซึ่งทำเป็นประจำทุกวัน

จากนั้นเวลา 10.00 น. นายชาง ชุน ชิง รัฐมนตรีประสานงานด้านบริการภาครัฐ และรมว.กลาโหมสาธารณรัฐสิงคโปร์ เข้าเยี่ยมคารวะนายกฯ เนื่องในโอกาสเยือนประเทศไทย เพื่อแนะนำตนเอง

โดยมี พล.ทอดุลย์ บุญธรรมเจริญ รมว.กลาโหม เข้าร่วมด้วย โดยนายอนุทิน ให้การต้อนรับพร้อมกับจับมือ และกล่าวทักทาย ก่อนจะแนะนำ พล.ท.อดุลย์

ทั้งนี้ คาดว่าจะมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมความสัมพันธ์ และความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างไทยกับสิงคโปร์ บนพื้นฐานของความไว้เนื้อเชื่อใจ และความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ที่มีมาอย่างยาวนาน

หารือครอบคลุมแนวทางการยกระดับความร่วมมือทางทหารในหลายมิติ ได้แก่ การฝึกร่วม การพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ และความมั่นคงทางไซเบอร์ ตลอดจนการเสริมสร้างบทบาทของอาเซียนผ่านกรอบ ASEAN Defence Ministers’ Meeting และ ASEAN Defence Ministers’ Meeting-Plus

รวมถึงประเด็นความมั่นคงของโครงสร้างพื้นฐานสำคัญใต้ทะเล ซึ่งทั้ง 2 ฝ่ายเห็นพ้องถึงความสำคัญและพร้อมขับเคลื่อนความร่วมมือร่วมกัน โดยฝ่ายไทยอยู่ระหว่างการพิจารณาร่างเอกสารที่เกี่ยวข้อง

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