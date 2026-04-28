ศุภจี เล็งหารือ รมว.ท่องเที่ยว ผุดไอเดีย เก็บค่าธรรมเนียมคนไทย บินเที่ยวต่างประเทศ 1,000 บาทต่อครั้ง ย้ำต้องพิจารณารอบคอบ
เมื่อเวลา 13.00 น.วันที่ 28 เม.ย.2569 ที่ทำเนียบรัฐบาล นางศุภจี สุธรรมพันธ์ุ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พาณิชย์ ในฐานะกำกับดูแลกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (ด้านการท่องเที่ยว) ให้สัมภาษณ์หลังประชุมคณะรัฐมนตรี ถึงแนวคิดของนายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา จัดเก็บค่าธรรมเนียมคนไทยเดินทางไปต่างประเทศ อัตรา 1,000 บาทต่อครั้งว่า ความชัดเจนเรื่องดังกล่าวต้องนำเข้าที่ประชุมครม.
โดยนายสุรศักดิ์ จะต้องเสนอเรื่องให้ตนก่อนเข้านำเข้าที่ประชุม
เมื่อถามว่า มองว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ นางศุภจี กล่าวว่า ส่วนตัวยังไม่เห็นรายละเอียด ต้องขอไปพูดคุยรายละเอียดกับนายสุรศักดิ์ก่อน โดยจะต้องดูให้ละเอียดรอบคอบ