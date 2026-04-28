ปชน. โหวตลับ ประธานกมธ. 9 คณะ จับตา ‘ไอซ์ รักชนก’ นั่งกมธ.ติดตามงบฯ ‘อ.ต้น’ กมธ.พัฒนาเศรษฐกิจ เผย ไทยภักดี ตอบรับยื่นคำร้องสอบ ป.ป.ช. คดีศักดิ์สยาม
เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 28 เม.ย. 2569 ที่พรรคประชาชน มีการประชุม สส.พรรคประจำสัปดาห์ เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร
โดยมีวาระสำคัญเป็นการโหวตเลือกตำแหน่งประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) สามัญประจำสภาผู้แทนราษฎร ที่พรรคประชาชนได้รับจัดสรรโควตาจำนวน 9 คณะ ซึ่งจะมีการลงมติแบบลับ
โดยมีกมธ.ที่น่าสนใจ เช่น นายวีระยุทธ กาญจน์ชูฉัตร สส.บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรคประชาชน ที่คาดว่าจะลงชิงตำแหน่งประธาน กมธ.การพัฒนาเศรษฐกิจ
นอกจากนี้ ยังมี น.ส.รักชนก ศรีนอก สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ที่จะลงชิงตำแหน่งประธาน กมธ.ศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณ
ทั้งนี้ ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระ นายพริษฐ์ วัชรสินธุ์ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ในฐานะตัวแทนพรรคที่เข้าประชุมร่วมกับคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร (วิปฝ่ายค้าน) ได้แจ้งผลการประชุมพรรคร่วมฝ่ายค้าน
โดยนายพริษฐ์ กล่าวว่า ในกรณีที่มีการรวบรวมรายชื่อสมาชิกรัฐสภา 1 ใน 5 เพื่อยื่นต่อประธานสภาฯ ผ่านไปยังประธานศาลฎีกาให้ตั้งคณะกรรมการไต่สวนคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ในคดีที่นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ ซุกหุ้น
ขณะนี้พรรคประชาชนมีจำนวน 119 คน ต้องหาเพิ่มอีก 21 คน ซึ่งในที่ประชุมวิปฝ่ายค้าน พรรคประชาธิปัตย์ พรรคกล้าธรรม และพรรคเสรีรวมไทย ได้นำข้อหารือกลับไปประชุมกับพรรคก่อน ขณะนี้อยู่ระหว่างรอคำตอบ ส่วนพรรคไทยภักดีตอบตกลงทันที
นอกจากนี้ ยังมี สว. ที่ประสงค์จะร่วมลงชื่ออีกประมาณ 10 กว่าคน ดังนั้น คาดว่ารายชื่อน่าจะแล้วเสร็จในเร็วๆ นี้ และจะตั้งคณะทำงานร่วมกับพรรคการเมืองอื่นที่ร่วมเข้าชื่อด้วย เพื่อเตรียมยกร่างคำร้องดังกล่าว คาดว่าน่าจะยื่นต่อประธานสภาได้ในช่วงเดือน พ.ค.