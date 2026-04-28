ครม. แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน-ข้าราชการการเมืองหลายตำแหน่ง ‘วิทยา’ นั่งอธิบดีกรมฝนหลวง ‘สรวุฒิ’ เลขารมว.เกษตร ‘พลอยทะเล’ รองโฆษกรัฐบาล ‘สันติ ปิยะทัต’ เป็นกรรมการผู้ช่วยรมต.
วันที่ 28 เม.ย.2569 น.ส.ลลิดา เพริศวิวัฒนา รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเรื่องการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน 2 ราย เพื่อสับเปลี่ยนหมุนเวียน ดังนี้ 1.นายวิทยา แก้วมี ผู้ตรวจราชการกระทรวง ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร
2.นายราเชน ศิลปะรายะ อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุข จำนวน 2 ราย ดังนี้ 1.นายไพโรจน์ สุรัตนวนิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ ให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง
2.นายเลิศชาย เลิศวุฒิ ตำแหน่งรองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ให้ดำรงตำแหน่งผู้ราชการกระทรวง
ที่ประชุมครม. มีมติการแต่งตั้งข้าราชการการเมืองในหลายกระทรวง ประกอบด้วย
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายสรวุฒิ เนื่องจำนงค์ เป็นเลขานุการรมว.เกษตรและสหกรณ์ นายทรงศักดิ์ ส่งเสริมอุดมชัย เป็นที่ปรึกษา รมว.เกษตรฯ นายธีระชัย แสนแก้ว เป็นที่ปรึกษา นายวัชระพล ขาวขำ รมช.เกษตรฯ
นายณณัฏฐ์ หงษ์ชูเวช เป็นผู้ช่วยเลขานุการรมว.เกษตรฯ ทำหน้าที่เลขานุการนายวัชระพล นายจเด็ศ จันทรา เป็นผู้ช่วยเลขานุการรมว.เกษตรฯ ทำหน้าที่เลขานุการ น.ส.ปิยะรัฐชย์ ติยะไพรัช รมช.เกษตรฯ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พม.) นายชนินทร์ รุ่งธนเกียรติ เป็นที่ปรึกษา รมว.พม.
กระทรวงยุติธรรม พล.ต.ท.สายเพชร ศรีสังข์ เป็นที่ปรึกษารมว.ยุติธรรม
กระทรวงแรงงาน นายกฤดิกร วงศ์สว่างพานิช เป็นที่ปรึกษารมว.แรงงาน นายสุรชาติ เทียนทอง เป็น เลขานุการรมว.แรงงาน
กระทรวงกลาโหม พล.อ.สรรเพชญ พิเนตรบูรณะ เป็นเลขานุการ รมว.กลาโหม
กระทรวงคมนาคม นายแวรุสลัน มะสาและ เป็นที่ปรึกษานายสรรเพชญ บุญญามณี รมช.คมนาคม นายวีระยุทธ งามจิตร เป็นผู้ช่วยเลขานุการรมว.คมนาคม ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการนายสรรเพชญ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) น.ส.ดาริกา ศรัณย์เกตุ เป็นที่ปรึกษา รมว.ทส. พล.ต.ต.สุรพล บุญมา เป็นเลขานุการ รมว.ทส.
กระทรวงการคลัง นายสมภพ ผ่องสว่าง เป็นที่ปรึกษา รมว.คลัง นายสุวิชญ โรจนวานิช เป็นเลขานุการ รมว.คลัง
กระทรวงมหาดไทย น.ส.วีราภรณ์ เกียรติชัยพัฒน เป็นผู้ช่วยเลขานุการรมว.มหาดไทย ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ นายพลพีร์ สุวรรณฉวี รมช.มหาดไทย น.ส.สุณัฐชา โล่สถาพรพิพิธ เป็นผู้ช่วยเลขานุการรมว.มหาดไทย ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ นายวรศิษฎ์ เลียงประสิทธิ์ รมช.มหาดไทย
กระทรวงสาธารณสุข นายนรินทร์ กัลยาณมิตร เป็นที่ปรึกษา รมว.สาธารณสุข นายอาทิตย์ หมีทอง เป็นเลขานุการรมว.สาธารณสุข
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ให้นายนิรุตติ คุณวัฒน์ เป็นรองเลขาธิการนายกฯฝ่ายการเมือง ช่วยงาน นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รองนายกฯ, นาวาตรีวรวิทย์ เตชะสุภากูร เป็นรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ช่วยงานนางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกฯ
นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ เป็นที่ปรึกษารองนายกฯ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ, นายบุญชู ประสพกิจถาวร เป็นที่ปรึกษารองนายกฯ นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ, นายเจนณรงค์ ทาคูมิ ซาก้า เป็นที่ปรึกษารองนายกฯ นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว,
นายเอกวัฒน์ พิริยะวรสกุล เป็นที่ปรึกษารองนายกฯ นางศุภจี สุธรรมพันธุ์, น.ส.พลอยทะเล ลักษมีแสงจันทร์ เป็นรองโฆษกประจำสำนักนายกฯ
ครม.แต่งตั้งบุคคลเป็น กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ประกอบด้วย นายสันติ ปิยะทัต นายธนฑิตย์ รักตะบุตร นายอติลักษณ์ อรรถาพิช น.ส.ธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์ นายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี นายศรัณย์ เจริญสุวรรณ น.ส.กิริฎา เภาพิจิตร นางปิยนุช วุฒิสอน พล.ร.อ. สุวิน แจ้งยอดสุข