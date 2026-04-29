กกต. พร้อมจัดเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.-สก.-นายกพัทยา 28 มิ.ย.นี้ ใช้กปน.มืออาชีพ ลดผิดพลาด กทม. ตั้งเป้าคนใช้สิทธิ์ 75% เชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน 1 ปี เงื่อนไขใหญ่ทำพรรคพลาดส่งผู้สมัคร
เมื่อวันที่ 29 เม.ย.2569 ที่โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กล่าวถึงความพร้อมจัดการเลือกตั้ง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (สก.) รวมถึงนายกเมืองพัทยา พร้อมกันในวันที่ 28 มิ.ย.2569ว่า ขณะนี้กกต.กทม. และกกต.ชลบุรี ได้เริ่มดำเนินการตามแผนงานแล้ว ซึ่งไม่มีความหนักใจ
โดยได้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมจัดเตรียมความพร้อมในขั้นตอนต่างๆ ซึ่งได้นำบทเรียนจากการเลือกตั้งสส.ครั้งที่ผ่านมา มาปรับปรุง เพื่อให้สอดรับกับการเลือกตั้ง ซึ่งเป็นโมเดลใหม่ โดยนำกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) มืออาชีพมาใช้กับการเลือกตั้งในกทม.และพัทยา ซึ่งจะอบรมกปน.ให้มีความเป็นมืออาชีพ เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดและให้เป็นที่ยอมรับ
โดยผู้ได้รับเลือกเป็นกปน.จะต้องถูกอบรมจากกกต.อย่างเข้มข้น และอาจจะได้รับหนังสือรับรองไลเซนด้วย รวมทั้งเพิ่มมาตรการคุ้มครองผู้มาเป็นกปน. ให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด
ส่วนที่มีกระแสข่าวผอ.กกต.ชลบุรี ไม่ได้รับการยอมรับจากประชาชนในพื้นที่กรณีการเลือกตั้งสส.ชลบุรี เขต 1 นั้น นายแสวง กล่าวว่า ยอมรับว่าชลบุรี มีการแข่งขันสูง ปัญหาที่ผ่านมาแม้จะมีประชาชนเข้ามาร้องเรียน แต่ต้องให้ความเป็นธรรมกับผอ.กกต.ชลบุรีด้วย ส่วนความคืบหน้าเรื่องคดีก็เป็นไปตามกระบวนการกฎหมาย
ว่าที่ ร.ต. สัมพันธ์ แสงคำเลิศ ผอ.กกต.กทม. กล่าวว่า สำนักงาน กกต. กทม. ได้เตรียมความพร้อมสำรวจหน่วยเลือกตั้งเรียบร้อยแล้ว โดยเขตเลือกตั้งแบ่งเป็น 50 เขต มีหน่วยเลือกตั้ง 6,632 หน่วย เพิ่มจากการเลือกตั้งสส. มา 102 หน่วย และเตรียมการสรรหา กปน.ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร ซึ่งตอนนี้อยู่ในขั้นรายงานไปยัง กกต.เพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป
ว่าที่ร.ต.สัมพันธ์ กล่าวว่า ทั้งนี้ ผู้ว่าฯกทม.และสก. จะครบวาระในวันที่ 21 พ.ค.นี้ ซึ่งกฎหมายจัดการเลือกตั้งนั้น ผู้ว่าฯสามารถรักษาการได้ ส่วนจะลาออกก่อนครบวาระหรือไม่นั้น ถ้ามีความจำเป็นก็ลาออกก่อนได้ เพื่อให้มีการเลือกตั้งในวันเดียวกัน ซึ่งสำนักงานกกต. ได้ประกาศเห็นชอบให้เลือกตั้งในวันที่ 28 มิ.ย.นี้พร้อมกันกับเมืองพัทยา
เมื่อถามว่ามีกระแสข่าวนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯกทม.จะลาออกก่อนครบวาระนั้น ว่าที่ร.ต.สัมพันธ์ กล่าวว่า ได้ยินตามกระแสข่าว ถ้าจะยื่นลาออกต้องไปยื่นกับกระทรวงมหาดไทยเอง
เมื่อถามว่ากังวลหรือเป็นห่วงในเรื่องใดในการเลือกตั้งหรือไม่ ว่าที่ร.ต.สัมพันธ์ กล่าวว่า ตอนนี้สำนักงานกกต.กทม. เรามีการซักซ้อมเรื่องลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงตั้งแต่ก่อนเข้าห้วงเวลา 180 วันก่อนครบวาระตั้งแต่วันที่ 21 พ.ย.2568 มีการทำความเข้าใจให้กับผู้สมัครรับเลือกตั้ง หรือผู้ที่สนใจไปในบางส่วนแล้ว
ส่วนความคาดหวังของผู้จะมาใช้สิทธิเลือกตั้งในครั้งนี้ เราดูจากการเลือกตั้ง สส. ที่มีผู้มาใช้สิทธิ์ 70 เปอร์เซ็นต์ ฉะนั้น ในการเลือกตั้งครั้งนี้เราก็คาดว่าจะมีผู้มาใช้สิทธิ์ 75 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากเป็นการเลือกตั้งท้องถิ่น ประชาชนจะให้ความสนใจมากกว่าการเลือกตั้งสส.
เมื่อถามว่าดูเหมือนการเลือกตั้งจะไม่ค่อยดุเดือด เพราะหลายพรรคไม่ได้ส่งผู้สมัครลง ว่าที่ร.ต.สัมพันธ์ กล่าวว่า อาจจะเนื่องจากคุณสมบัติที่ผู้สมัครจะต้องมีชื่อในทะเบียนบ้าน 1 ปี นับถึงวันที่สมัคร จึงทำให้บางคนขาดคุณสมบัติตรงนี้ ส่วนเงื่อนไขยื่นภาษี 3 ปีย้อนหลังนั้น เป็นเพียงการนำมาดีแคร์เท่านั้น ไม่ได้เป็นลักษณะต้องห้าม
เมื่อถามถึงโมเดลแต่งตั้ง กปน.ใหม่อย่างไรบ้าง ว่าที่ร.ต.สัมพันธ์ กล่าวว่า สำนักงานกกต.ส่วนกลางได้ประชุมจัดทำกปน.มืออาชีพ โดยจะเริ่มต้นจาก 6,632 คน คือจะเป็นประธานหน่วยทุกหน่วยของกรุงเทพฯ ซึ่งวันที่ 1 พ.ค.นี้ ได้นัดปลัดกรุงเทพมหานคร
ต่อไปจะเป็นผอ.เลือกตั้งท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร จะได้พบปะพูดคุยเตรียมความพร้อมอบรม กปน.มืออาชีพหน่วยละ 1 คนก่อน ทั้งนี้ การเลือกครั้งนี้ จะมีกปน. 9 คน และมีเจ้าหน้าที่ตำรวจ 2 นาย ต่อ 1 หน่วยเลือกตั้ง ซึ่งจะใช้คนจำนวนกว่า 70,000 คน
เมื่อถามอีกว่ากังวลหรือไม่ว่าจะไม่ได้รับความร่วมมือเพราะที่ผ่านมากปน.ถูกสังคมวิจารณ์ ว่าที่ร.ต.สัมพันธ์ กล่าวว่า เท่าที่พูดคุยไม่ได้กังวล เขาเข้าใจว่าในการเลือกตั้งก็มีกระแส และความกดดันอะไรเล็กๆน้อยๆ
แต่ส่วนใหญ่เป็นกปน.อยู่แล้ว บางคนเป็นมาแล้ว 10-20 ปี เขามีความรู้ความเข้าใจ อะไรผิดพลาดเราก็นำข้อนั้นมาปรับแก้ให้ดีขึ้น จึงไม่กังวล ครู-อาจารย์ยังมีความพร้อมเป็น กปน.ต่อไป