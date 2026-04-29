ไชยชนก แจงตำแหน่งน้อยกว่าคน ใครไม่ได้ต้องทำใจ ชี้พรรคต้องบริหารจัดการ จ่อคุย ‘ณัฏฐ์ชนน’ หลังออกจากกลุ่มไลน์ รับโผประธานกมธ. ตรงเกือบหมด เตรียมเคาะสรุปรายชื่อพรุ่งนี้
เมื่อเวลา 13.55 น. วันที่ 29 เม.ย.2569 ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล นายไชยชนก ชิดชอบ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของ ในฐานะเลขาธิการพรรคภูมิใจไทย (ภท.) กล่าวถึง นายณัฏฐ์ชนน ศรีก่อเกื้อ สส.สงขลา ออกจากไลน์กลุ่มพรรคเนื่องจากไม่พอใจหลังไม่ได้รับการจัดสรรให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมาธิการ (กมธ.) ว่า ในสภาวะที่เรามีปริมาณ สส.มากถึงขนาดนี้ ต้องมีคนที่ผิดหวังเป็นธรรมดาในทุกรอบอยู่แล้ว
แต่ตนคิดว่ายังมีอีกหลายตำแหน่งและหลายโอกาสที่เป็นเรื่องสำคัญ ภายในพรรคเราต้องบริหารจัดการ อันนี้เราก็ต้องทำใจ ไปต่อ
ผู้สื่อข่าวถามว่าจะไม่เกิดรอยร้าวไม่พรรคใช่หรือไม่ นายไชยชนก กล่าวว่า อันนี้มันแล้วแต่บุคลิกส่วนตัวของ สส.แต่ละคน แต่จริงๆ โดยรวมส่วนใหญ่ สส.ทุกคนเข้าใจดี การเปลี่ยนแปลงการเติบโตของพรรค และตนคิดว่าเราก็เป็นธรรมกับสมาชิกพรรคทุกคนเป็นอย่างมาก ทางผู้สมัคร สส.ที่สอบตกและสอบได้ รวมถึงอื่นๆ ตนคิดว่าเราบริหารจัดการได้ดี ที่สุดเท่าที่จะทำได้
ตนเชื่อว่าส่วนใหญ่เข้าใจ ใครที่รู้สึกว่าจะไม่เข้าใจเราจะพยายามไปพูดคุย ถ้าเขารู้สึกว่าไม่เป็นธรรม สำหรับเขาอยู่ดีอันนี้เป็นสิทธิ์ของเขา ในฐานะเลขาธิการพรรค ภท. ตนสามารถพูดแทนฝ่ายบริหารพรรคทุกคนได้ว่า เราจะพยายามอย่างเต็มที่
เมื่อถามว่าจะส่งคนไปเคลียร์หรือไปปรับความเข้าใจหรือไม่ นายไชยชนก กล่าวว่า ไม่ต้องส่งใครไปเคลียร์ ก็คุยกันเป็นปกติ มันไม่ได้เป็นในลักษณะที่คุยกันไม่ได้ พรรคภูมิใจไทยไม่ใช่แบบนั้น
เมื่อถามว่าเบื้องต้นได้สอบถามเจ้าตัวเองแล้วหรือไม่ นายไชยชนก กล่าวว่า ตนเพิ่งทราบเรื่อง ยังไม่ได้เจอกัน แต่เดี๋ยวคงจะมีคุยกัน
เมื่อถามว่าหลักจริงๆ คุณสมบัติของนายณัฏฐ์ชนนไม่ได้ เพราะเหตุผลใด นายไชยชนก กล่าวว่า มันไม่ใช่คุณสมบัติไม่ได้ มันมีผู้ที่มีคุณสมบัติหลายคน ตำแหน่งมันมีจำกัดแค่นั้นเอง
เมื่อถามว่าตอนนี้พรรคยิ่งใหญ่ แต่ตำแหน่งมีจำกัด จะทำอย่างไรให้ทุกคนเข้าใจ นายไชยชนก กล่าวว่า อย่างที่บอกจะทำให้ทุกคนเข้าใจ พอใจทุกอย่างไม่ได้ ซึ่งเราจะบริหารจัดการ แต่มันมีโอกาสมีตำแหน่งอื่นๆเยอะมากในด้านการเมืองที่สำคัญ
เมื่อถามถึงรายชื่อประธาน กมธ.ของพรรคภูมิใจไทยที่ออกมา 14 คณะ ตรงกับที่พรรคพิจารณาหรือไม่ นายไชยชนก กล่าวว่า ใกล้เคียง ซึ่งเราจะเคาะในวันพฤหัสบดีนี้ (30 เม.ย.) ซึ่งยังงงอยู่ว่ารายชื่อหลุดมาได้อย่างไร เพราะยังไม่ได้ข้อสรุป 100 เปอร์เซ็นต์
เมื่อถามย้ำว่ามีโอกาสเปลี่ยนแปลงได้ใช่หรือไม่ นายไชยชนก กล่าวว่า มีโอกาส แต่ชื่อที่ออกมาไม่ได้ถูก 100 เปอร์เซ็นต์กับที่เราพิจารณา