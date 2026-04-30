ทรงศักดิ์ ยันไม่ก้าวล่วง ปมจัดสรรตำแหน่งประธานกมธ.พรรคภูมิใจไทย โยนเป็นเรื่องสภาฯ ชี้ ‘ณัฏฐ์ชนน’ ดีดตัวพ้นไลน์กลุ่ม อาจแค่มือลั่น
เมื่อเวลา 09.40 น. วันที่ 30 เม.ย.2569 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายทรงศักดิ์ ทองศรี รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะแกนนำพรรคภูมิใจไทย (ภท.) กล่าวถึงการจัดสรรตำแหน่งประธานกรรมาธิการ(กมธ.) ของพรรคภูมิใจไทย ว่า เป็นเรื่องของสภาฯ
เราอยู่ฝ่ายบริหารแล้ว อะไรที่เป็นเรื่องเฉพาะตัวของสภาฯ ให้เป็นเรื่องของสภาฯดีกว่า ซึ่งมีหน้าที่อย่างเดียวว่าเวลาสภาฯ มีการตอบกระทู้และมีญัตติ เป็นหน้าที่ฝ่ายบริหารจะต้องไปตอบ ให้การทำงานสอดรับกัน ให้ถ่วงดุลอำนาจกันและกัน คงไม่ก้าวล่วงไปถึงขั้นว่าเป็นอย่างไร
ส่วนที่นายณัฏฐ์ชนน ศรีก่อเกื้อ สส.สงขลา พรรคภูมิใจไทย ดีดตัวเองออกจากกลุ่มไลน์สส.พรรค หลังไม่มีรายชื่อในประธาน กมธ. จะเกิดรอยร้าวในพรรคหรือไม่ นายทรงศักดิ์ กล่าวว่า เรื่องนี้มีแต่คนเล่ามา แต่ในข้อเท็จจริง ต้องไปถามเจ้าตัวว่าเป็นอย่างนั้นจริงหรือไม่ และตนก็ยังไม่ได้เห็น
เมื่อถามย้ำว่าการออกจากกลุ่ม แสดงถึงความไม่พอใจที่ไม่ได้เป็นประธานกมธ. นายทรงศักดิ์ กล่าวว่า เขาอาจจะไปกดออกจากกลุ่มไลน์
ผู้สื่อข่าวถามว่าอาจมือลั่นใช่หรือไม่ นายทรงศักดิ์ กล่าวว่า อะไรประมาณนี้ ยังไม่ทราบข้อเท็จจริง