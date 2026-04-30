ตรีรัตน์ ซัด มติ กพช. หวังหากินส่วนต่างค่าไฟ หลังรับซื้อไฟจากปชช.ติดโซลาร์ 2.2 บาท แต่ขายคืนเกือบ 5 บาท ทั้งที่ต้นทุนสายส่งแค่ 0.51 บาท ฟันกำไร 5พันล้าน/ปี
วันที่ 30 เม.ย. 2569 นายตรีรัตน์ ศิริจันทโรภาส อดีตรองเลขาธิการพรรคไทยสร้างไทย ซึ่งปัจจุบันเป็นนักธุรกิจทำพลังงานโซลาร์ โพสต์เฟซบุ๊ก หลัง กพช. มีมติซื้อไฟฟ้าจากประชาชนในอัตรา 2.20บาท/หน่วย ระบุว่า
สนับสนุนประชาชนแบบใด?!! มติ กพช. ซื้อไฟฟ้าจากโซลาร์ประชาชน 2.20บาท/หน่วย แต่ขายไฟให้ประชาชนเกือบ 5 บาทต่อหน่วย
ส่วนต่างเกือบ 2.8 บาท/หน่วย กลายเป็นกำไรเข้าการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย เช่น การไฟฟ้าภูมิภาค และการไฟฟ้านครหลวง ทั้งที่ค่าบริการสายส่งจริงๆนั้นแค่ 0.51 บาท/หน่วย ซึ่งในนี้มีกำไรของการไฟฟ้าฯอยู่แล้วถึงปีละเกือบ 5 พันล้านบาท!
สรุป รมต.เอกนัฐ ใช้นโยบายซื้อไฟจากประชาชนมา เพื่อมาหาเงินกำไรเข้าการไฟฟ้าหรือไม่? โดยใช้ประชาชนเป็นข้ออ้าง
ถ้าจริงใจในการสนับสนุนให้ประชาชนติดโซลาร์ ก็ควรซื้อไฟฟ้าจากประชาชน ในราคาที่ขายประชาชน โดยหักค่าสายส่ง 0.51 บาท/หน่วย ไม่ใช่มาหากินให้การไฟฟ้าบนหลังประชาชนแบบนี้