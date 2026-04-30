ตรีรัตน์ ซัด มติ กพช. หวังหากินส่วนต่างค่าไฟ หลังรับซื้อไฟจากปชช.ติดโซลาร์ 2.2 บาท แต่ขายคืนเกือบ 5 บาท ทั้งที่ต้นทุนสายส่งแค่ 0.51 บาท ฟันกำไร 5พันล้าน/ปี

วันที่ 30 เม.ย. 2569 นายตรีรัตน์ ศิริจันทโรภาส อดีตรองเลขาธิการพรรคไทยสร้างไทย ซึ่งปัจจุบันเป็นนักธุรกิจทำพลังงานโซลาร์ โพสต์เฟซบุ๊ก หลัง กพช. มีมติซื้อไฟฟ้าจากประชาชนในอัตรา 2.20บาท/หน่วย ระบุว่า

สนับสนุนประชาชนแบบใด?!! มติ กพช. ซื้อไฟฟ้าจากโซลาร์ประชาชน 2.20บาท/หน่วย แต่ขายไฟให้ประชาชนเกือบ 5 บาทต่อหน่วย

ส่วนต่างเกือบ 2.8 บาท/หน่วย กลายเป็นกำไรเข้าการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย เช่น การไฟฟ้าภูมิภาค และการไฟฟ้านครหลวง ทั้งที่ค่าบริการสายส่งจริงๆนั้นแค่ 0.51 บาท/หน่วย ซึ่งในนี้มีกำไรของการไฟฟ้าฯอยู่แล้วถึงปีละเกือบ 5 พันล้านบาท!

สรุป รมต.เอกนัฐ ใช้นโยบายซื้อไฟจากประชาชนมา เพื่อมาหาเงินกำไรเข้าการไฟฟ้าหรือไม่? โดยใช้ประชาชนเป็นข้ออ้าง

ถ้าจริงใจในการสนับสนุนให้ประชาชนติดโซลาร์ ก็ควรซื้อไฟฟ้าจากประชาชน ในราคาที่ขายประชาชน โดยหักค่าสายส่ง 0.51 บาท/หน่วย ไม่ใช่มาหากินให้การไฟฟ้าบนหลังประชาชนแบบนี้

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

สลดใจ กำนันบุกจับ หนุ่มเสพยาจนหลอน พังประตูห้องน้ำขืนใจแม่ ลากเข้าไปบ้านลงมือซ้ำยันเที่ยงคืน
2

พฤหัสนี้ยกใหม่! จัดเครื่องเซ่นไหว้ตอตะเคียนโผล่ลอยทวนน้ำตามเรือ เครนยก2รอบไม่ยอมขึ้นฮือฮาเลขตรงกัน
3

ฮือฮา บ้านสไตล์โรงเจ ประกาศขายด่วน ราคา 15 ล้าน เจ้าของตอบแล้ว เหตุผลที่ต้องขาย
4

กลิ่นเหม็นโชยคลุ้ง น้าเปิดประตูบ้านมาแทบช็อก หลานสาว เสียชีวิต
5

เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าห้วยขาแข้ง ถูกสัตว์ป่าทำร้ายเสียชีวิต เผยรอยสำคัญ
6

สุดเศร้า นักเตะยะลาเอฟซี ถูกฟ้าผ่ากลางสนาม เสียชีวิตหลังเซ็นสัญญาใหม่เพียงไม่นาน
7

หวยลาววันนี้ งวดประจำวันที่ 4 สิงหาคม 2569 ผลหวยพัฒนา ตรวจรางวัล ล่าสุด ออกอะไร
8

เปิดรายชื่อ 8 ผู้บาดเจ็บ เหตุฟ้าผ่าสนามฟุตบอล สุไหงโก-ลก ระหว่างแข่งขัน นักฟุตบอลเสียชีวิต
9

คืบหน้าคดีนักบินถูกจับ “ขนยาเสพติดเข้าอินโดฯ” มาเลย์ย้ำสนามบินคัดกรองดีแล้ว
10

สภาพอากาศวันนี้ กรมอุตุฯ เปิดชื่อ 40 จังหวัด เตือน ฝนเพิ่มขึ้น ตกหนัก