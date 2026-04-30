นายกฯ โยนถาม ‘สุริยะ’ แจงดราม่าย้าย ‘ราเชน ศิลปะรายะ’ พ้นอธิบดีกรมฝนหลวง ไปนั่งผู้ตรวจราชการ ปัดตอบข่าวลือเกี่ยวกับการเข้ามาแทรกแซงของบุคคลที่สาม

เมื่อเวลา 10.54 น. วันที่ 30 เม.ย.2569 ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์กรณี นายราเชน ศิลปะรายะ อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ประกาศลาออกก่อนเกษียณอายุราชการ หลังถูกย้ายไปนั่งตำแหน่งผู้ตรวจราชการ โดยให้เหตุผลว่าไม่สามารถตอบสนองนโยบายฝ่ายการเมืองได้ ว่า ต้องไปถาม นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.เกษตรและสหกรณ์ เพราะท่านรับผิดชอบและดูงานกระทรวงนี้อยู่

เมื่อถามว่าแต่เหมือนเป็นดราม่าใหญ่โตระหว่างอธิบดีกรมฝนหลวงกับรมว.เกษตรและสหกรณ์ นายกฯ กล่าวว่า ต้องไปถามรมว.เกษตรฯ ว่าการตัดสินใจดังกล่าวมีที่มาที่ไปอย่างไร

ผู้สื่อข่าวถามถึงประเด็นที่มีกระแสข่าวลือเกี่ยวกับการเข้ามาแทรกแซงของบุคคลที่สาม ในกระบวนการโยกย้ายข้าราชการระดับสูง นายกฯ ปฏิเสธที่จะตอบคำถาม ก่อนเดินทางออกจากพื้นที่ทันที

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