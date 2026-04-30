พรรคเศรษฐกิจประกาศส่งคนลงชิงผู้ว่าฯ-สก.ครบทุกเขต ลั่นรู้ชื่อแล้วพรรคอื่นมีถอย เปิดอักษรย่อ จ. เป็นคนมีชื่อเสียง คาดเปิดตัว 10 พ.ค.นี้ หวังทำกรุงเทพฯให้ดีขึ้น
เมื่อเวลา 14.30 น. วันที่ 30 เม.ย.2569 ที่รัฐสภา นายพีรพล กนกวลัย สส.บัญชีรายชื่อ พรรคเศรษฐกิจ กล่าวถึงการส่งผู้สมัครลงชิงตำแหน่งผู้ว่าฯกทม. และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (สก.) ในนามพรรคเศรษฐกิจว่า ปัญหาในกรุงเทพฯมีมากทั้งการจราจร ปัญหาน้ำท่วม แต่ยังแก้ไขปัญหาเหล่านี้ไม่ได้
ปัญหาใหญ่ที่เห็นชัดเจนและต้องจัดการให้เร็วที่สุด คือคนต่างด้าวที่เข้ามาแย่งอาชีพคนไทย เข้ามาแย่งพื้นที่การเรียนในโรงเรียนสังกัดกทม. ปัญหาทุจริตที่เกิดขึ้น ทุกสำนักงานเขตมีทุจริตมากและแก้ไม่ได้ ปัญหาการจัดเก็บขยะ เป็นปัญหาขยะเน่าเหม็นมาจนถึงทุกวันนี้
สิ่งเหล่านี้พรรคเศรษฐกิจเห็นว่า พรรคเราเป็นปาร์ตี้ลิสต์ลำดับที่ 5 พรรคประชาชนและพรรคประชาธิปัตย์แสดงความจำนงว่า จะส่งผู้ว่าฯกทม.และ สก.ครบทุกเขต พรรคเศรษฐกิจจึงจะส่งผู้ว่าฯ กทม.และ ชสก.ครบทุกเขตเช่นเดียวกัน เพื่อหวังจะทำให้กรุงเทพฯ ดีขึ้น
นายพีรพล กล่าวว่า บุคคลที่พรรคจะส่งลงชิงผู้ว่าฯ กทม. ได้มีการทาบทามไว้แล้ว ซึ่งมีแนวโน้มไปในทิศทางที่ดี มีอักษรย่อ จ. บุคคลคนนี้พูดชื่อไปก็จะรู้ว่าเป็นใคร เป็นประชาชนคนหนึ่งที่มีชื่อเสียงและอยู่ในแวดวงที่ต้องรับผิดชอบประชาชนคนกรุงเทพฯมาก่อน แต่ไม่ใช่นักการเมือง แต่ขออุบไว้ก่อนเพื่อความตื่นเต้น คาดว่าไม่เกินวันที่ 10 พ.ค.นี้จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการ
ยืนยันว่าผู้สมัครคนนี้จะสู้คนอื่นได้อย่างแน่นอน คิดว่าไม่น่าจะแพ้ และไม่ใช่ไม้ประดับอย่างแน่นอน ขอย้ำว่าบุคคลที่จะลงสมัครผู้ว่าฯ กทม.และ สก. เป็นคนมีความรู้ความสามารถ คิดว่าไม่แพ้ และจะได้ สก.ได้เกินครึ่งแน่นอน
น.ส.อังสณา เนียมวณิชกุล สส.บัญชีรายชื่อ พรรคเศรษฐกิจ กล่าวว่า บุคคลที่พรรคเศรษฐกิจได้ทาบทามเอาไว้ หากเปิดชื่อมา หลายพรรคอาจจะมีถอยเลยก็ได้