ไชยา ชี้อธิบดีฝนหลวง ลาออกไม่ใช่เรื่องเล็ก ย้ำกรมฝนหลวง ไม่ใช่เครื่องมือรับใช้นโยบายบิดเบือน พร้อมส่งกำลังใจ ข้าราชการยืนหยัดทำหน้าที่
เมื่อวันที่ 30 เม.ย.2569 นายไชยา พรหมา อดีตรมช.เกษตรและสหกรณ์ โพสต์ข้อความกรณีนายราเชน ศิลปะรายะ อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ยื่นหนังสือลาออกจากอธิบดีกรมฝนหลวง หลังถูกย้ายให้ไปเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวง ด้วยเหตุผล “ไม่สามารถสนองนโยบายของฝ่ายการเมือง”ว่า ไม่ใช่เรื่องเล็ก และไม่ควรถูกมองข้าม
ผมในฐานะเคยกำกับดูแลหน่วยงานนี้ ขอพูดอย่างตรงไปตรงมาว่า กรมฝนหลวงไม่ได้มีหน้าที่รับใช้นโยบายใดที่บิดเบือนจากหลักการ หากแต่มีภารกิจสำคัญยิ่ง คือการสืบสานพระราชปณิธาน เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และดูแลชีวิตของพี่น้องเกษตรกรทั้งประเทศ
ฝนหลวง คือ ฝนพระราชา น้ำทุกหยด คือชีวิตของประชาชน ภารกิจนี้ คือการปิดทองหลังพระ ไม่ใช่เครื่องมือทางการเมือง และไม่ควรถูกใช้เป็นเครื่องมือตอบสนองใคร
ผมขอส่งกำลังใจไปยังข้าราชการกรมฝนหลวงทุกท่าน ที่ยังคงยืนหยัดในความถูกต้อง และปฏิบัติหน้าที่ด้วยหัวใจแห่งความเสียสละ
เพราะท่านคือ #ข้าราชการของพระราชา ผู้ทำงานเพื่อประชาชนอย่างแท้จริง