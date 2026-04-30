ไชยา ชี้อธิบดีฝนหลวง ลาออกไม่ใช่เรื่องเล็ก ย้ำกรมฝนหลวง ไม่ใช่เครื่องมือรับใช้นโยบายบิดเบือน พร้อมส่งกำลังใจ ข้าราชการยืนหยัดทำหน้าที่

เมื่อวันที่ 30 เม.ย.2569 นายไชยา พรหมา อดีตรมช.เกษตรและสหกรณ์ โพสต์ข้อความกรณีนายราเชน ศิลปะรายะ อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ยื่นหนังสือลาออกจากอธิบดีกรมฝนหลวง หลังถูกย้ายให้ไปเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวง ด้วยเหตุผล “ไม่สามารถสนองนโยบายของฝ่ายการเมือง”ว่า ไม่ใช่เรื่องเล็ก และไม่ควรถูกมองข้าม

ผมในฐานะเคยกำกับดูแลหน่วยงานนี้ ขอพูดอย่างตรงไปตรงมาว่า กรมฝนหลวงไม่ได้มีหน้าที่รับใช้นโยบายใดที่บิดเบือนจากหลักการ หากแต่มีภารกิจสำคัญยิ่ง คือการสืบสานพระราชปณิธาน เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และดูแลชีวิตของพี่น้องเกษตรกรทั้งประเทศ

ฝนหลวง คือ ฝนพระราชา น้ำทุกหยด คือชีวิตของประชาชน ภารกิจนี้ คือการปิดทองหลังพระ ไม่ใช่เครื่องมือทางการเมือง และไม่ควรถูกใช้เป็นเครื่องมือตอบสนองใคร

ผมขอส่งกำลังใจไปยังข้าราชการกรมฝนหลวงทุกท่าน ที่ยังคงยืนหยัดในความถูกต้อง และปฏิบัติหน้าที่ด้วยหัวใจแห่งความเสียสละ

เพราะท่านคือ #ข้าราชการของพระราชา ผู้ทำงานเพื่อประชาชนอย่างแท้จริง

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

สลดใจ กำนันบุกจับ หนุ่มเสพยาจนหลอน พังประตูห้องน้ำขืนใจแม่ ลากเข้าไปบ้านลงมือซ้ำยันเที่ยงคืน
2

พฤหัสนี้ยกใหม่! จัดเครื่องเซ่นไหว้ตอตะเคียนโผล่ลอยทวนน้ำตามเรือ เครนยก2รอบไม่ยอมขึ้นฮือฮาเลขตรงกัน
3

ใหม่ เจริญปุระ นัดแถลงชี้แจงข้อเท็จจริงพร้อมคุณแม่ 6 ส.ค.นี้ - การดำเนินทางกฎหมาย
4

ฮือฮา บ้านสไตล์โรงเจ ประกาศขายด่วน ราคา 15 ล้าน เจ้าของตอบแล้ว เหตุผลที่ต้องขาย
5

เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าห้วยขาแข้ง ถูกสัตว์ป่าทำร้ายเสียชีวิต เผยรอยสำคัญ
6

กลิ่นเหม็นโชยคลุ้ง น้าเปิดประตูบ้านมาแทบช็อก หลานสาว เสียชีวิต
7

ครม.มีมติแต่งตั้ง ผกก.หนุ่ย พ.ต.อ.วทัญญู ขึ้นเป็นผู้อำนวยการ ป.ย.ป.
8

บริษัทญี่ปุ่น เตือนเอง ไม่ควรใส่เครื่องดื่มนี้ ในกระบอกน้ำเก็บอุณหภูมิ เสี่ยงเสียหายง่าย
9

หวยลาววันนี้ งวดประจำวันที่ 4 สิงหาคม 2569 ผลหวยพัฒนา ตรวจรางวัล ล่าสุด ออกอะไร
10

คืบหน้าคดีนักบินถูกจับ “ขนยาเสพติดเข้าอินโดฯ” มาเลย์ย้ำสนามบินคัดกรองดีแล้ว