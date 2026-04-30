รมช.อัครนันท์ พร้อมตรวจสอบข้อเท็จจริง หลัง สส.ปชน.แถลงหนังสือเรียน สกร.ด้อยคุณภาพ ยันให้ความสำคัญกับการปรับปรุงหนังสือเรียน-หลักสูตรมาโดยตลอด
เมื่อวันที่ 30 เม.ย.2569 นายอัครนันท์ กัณณ์กิตตินันท์ รมช.ศึกษาธิการ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก กรณีที่ สส.พรรคประชาชน แถลงเรียกร้องให้ตรวจสอบการทำงานของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ (สกร.) โดยเฉพาะการจัดพิมพ์หนังสือเรียน สกร. ซึ่งพรรคประชาชนมองเป็นหนังสือที่ไม่มีคุณภาพ เนื้อหาไม่ทันกับยุคปัจจุบัน และราคาแพงเกินกว่าเหตุว่า
“ผมได้รับทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นแล้ว และขอยืนยันว่าในการมอบนโยบายให้กับหน่วยงาน สกร. ผมให้ความสำคัญกับการปรับปรุงหนังสือเรียน รวมทั้งหลักสูตรของ สกร.มาโดยตลอด
นายอัครนันท์ ระบุว่า “ผมขอขอบคุณท่าน สส.ปวิตรา และพรรคประชาชน ที่ได้แสดงความห่วงใยในประเด็นนี้ ทั้งนี้ ผมจะตรวจสอบข้อมูลและแสวงหาข้อเท็จจริงเบื้องต้น เพื่อพิจารณาแนวทางแก้ไขอย่างเร่งด่วนครับ”