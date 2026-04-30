รมช.อัครนันท์ พร้อมตรวจสอบข้อเท็จจริง หลัง สส.ปชน.แถลงหนังสือเรียน สกร.ด้อยคุณภาพ ยันให้ความสำคัญกับการปรับปรุงหนังสือเรียน-หลักสูตรมาโดยตลอด

เมื่อวันที่ 30 เม.ย.2569 นายอัครนันท์ กัณณ์กิตตินันท์ รมช.ศึกษาธิการ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก กรณีที่ สส.พรรคประชาชน แถลงเรียกร้องให้ตรวจสอบการทำงานของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ (สกร.) โดยเฉพาะการจัดพิมพ์หนังสือเรียน สกร. ซึ่งพรรคประชาชนมองเป็นหนังสือที่ไม่มีคุณภาพ เนื้อหาไม่ทันกับยุคปัจจุบัน และราคาแพงเกินกว่าเหตุว่า

“ผมได้รับทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นแล้ว และขอยืนยันว่าในการมอบนโยบายให้กับหน่วยงาน สกร. ผมให้ความสำคัญกับการปรับปรุงหนังสือเรียน รวมทั้งหลักสูตรของ สกร.มาโดยตลอด

นายอัครนันท์ ระบุว่า “ผมขอขอบคุณท่าน สส.ปวิตรา และพรรคประชาชน ที่ได้แสดงความห่วงใยในประเด็นนี้ ทั้งนี้ ผมจะตรวจสอบข้อมูลและแสวงหาข้อเท็จจริงเบื้องต้น เพื่อพิจารณาแนวทางแก้ไขอย่างเร่งด่วนครับ”

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

สลดใจ กำนันบุกจับ หนุ่มเสพยาจนหลอน พังประตูห้องน้ำขืนใจแม่ ลากเข้าไปบ้านลงมือซ้ำยันเที่ยงคืน
2

พฤหัสนี้ยกใหม่! จัดเครื่องเซ่นไหว้ตอตะเคียนโผล่ลอยทวนน้ำตามเรือ เครนยก2รอบไม่ยอมขึ้นฮือฮาเลขตรงกัน
3

ใหม่ เจริญปุระ นัดแถลงชี้แจงข้อเท็จจริงพร้อมคุณแม่ 6 ส.ค.นี้ - การดำเนินทางกฎหมาย
4

ฮือฮา บ้านสไตล์โรงเจ ประกาศขายด่วน ราคา 15 ล้าน เจ้าของตอบแล้ว เหตุผลที่ต้องขาย
5

เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าห้วยขาแข้ง ถูกสัตว์ป่าทำร้ายเสียชีวิต เผยรอยสำคัญ
6

ไฟไหม้เก๋งไฟฟ้าแบรนด์ดัง เพื่อนบ้านได้ยินเสียงระเบิดก่อนเพลิงลุกโชน พฐ.เจอจุดวอลชาร์จเสียหายทั้งหมด
7

ครม.มีมติแต่งตั้ง ผกก.หนุ่ย พ.ต.อ.วทัญญู ขึ้นเป็นผู้อำนวยการ ป.ย.ป.
8

บริษัทญี่ปุ่น เตือนเอง ไม่ควรใส่เครื่องดื่มนี้ ในกระบอกน้ำเก็บอุณหภูมิ เสี่ยงเสียหายง่าย
9

กลิ่นเหม็นโชยคลุ้ง น้าเปิดประตูบ้านมาแทบช็อก หลานสาว เสียชีวิต
10

หวยลาววันนี้ งวดประจำวันที่ 4 สิงหาคม 2569 ผลหวยพัฒนา ตรวจรางวัล ล่าสุด ออกอะไร