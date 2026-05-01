“อัครนันท์” ลุยด่วน “ชัยภูมิ โคราช ยโสธร” เร่งฟื้นฟู โรงเรียน เหยื่อพายุฤดูร้อน ลั่นความปลอดภัยต้องที่1 พร้อมผลักดัน 4 พันล้าน ยกระดับ สกร.ยุคใหม่
1 พ.ค. 69 – นายอัครนันท์ กัณณ์กิตตินันท์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมรร.โนนหญ้าคาหนองสระพิทยาคม ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ และโรงเรียนบ้านสงยาง จังหวัดยโสธร
เพื่อติดตามสถานการณ์และเร่งให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อน พร้อมรับฟังปัญหาเพื่อยกระดับการจัดการศึกษาในพื้นที่
นายอัครนันท์ กล่าวว่า จากการลงพื้นที่ รร.โนนหญ้าคาหนองสระพิทยาคม ที่ได้รับความเสียหายหนักจากพายุฤดูร้อนที่ผ่านมา พบว่าอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ มีสภาพชำรุดแตกร้าวและไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซม
จึงได้สั่งการให้เร่งดำเนินการอนุมัติรื้อถอนทันที และให้เขตพื้นที่ฯ จัดทำคำขอตั้งงบประมาณก่อสร้างอาคารใหม่ทดแทนโดยด่วน เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของครูและนักเรียน
พร้อมกันนี้ขอชื่นชมความสำเร็จด้านวิชาการของ รร.โนนหญ้าคาหนองสระพิทยาคม ที่แม้มีนักเรียนเพียง 55 คน แต่ทำคะแนนสอบ O-NET ได้สูงถึง 90 คะแนน โดยทางโรงเรียนมีครูรวมทั้งหมด 5 คน ส่งผลให้อัตราส่วนครูต่อนักเรียนอยู่ที่ 1 ต่อ 10
เมื่อครูดูแลเด็กได้อย่างทั่วถึง ประสิทธิภาพการเรียนจึงเพิ่มขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่ง ศธ.จะนำโมเดลอัตรากำลังนี้ไปขยายผลบริหารจัดการในโรงเรียนอื่นๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ต่อไป
นายอัครนันท์ กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม สกร.ระดับอำเภอบัวใหญ่ จ.นครราชสีมา แบบไม่แจ้งล่วงหน้า พบหนังสือห้องสมุดยังเป็นหลักสูตรปี 2551 จึงกำชับให้เร่งปรับปรุงให้ทันสมัย จากนั้นได้เดินทางไป จ.ยโสธร เพื่อติดตามการช่วยเหลือ 5 โรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากพายุ
โดยจะประสานนำงบเหลือจ่ายจากส่วนกลางกว่า 1.88 ล้านบาทมาซ่อมแซมให้ปลอดภัยทันเปิดเทอม พร้อมหารือให้งดใช้อาคาร รร.อนุบาลยโสธร ที่ชำรุดหนักเพื่อความปลอดภัย และเตรียมช่วยผลักดันคำของบประมาณปี 2570 วงเงิน 14 ล้านบาท เพื่อก่อสร้างอาคารใหม่ 18 ห้องเรียนทดแทนโดยเร็ว
”กระทรวงศึกษาธิการยุคนี้ ความปลอดภัยต้องเป็นวาระเร่งด่วนอันดับหนึ่ง ไม่ปล่อยให้เด็กเสี่ยงภัยในสถานศึกษา นอกจากนี้ สกร.ต้องเร่งปรับตัวเพื่อโอบอุ้มเด็กหลุดระบบกว่าแสนคน รวมถึงกลุ่มเปราะบาง โดยผมเตรียมผลักดันงบปี 70 เพิ่มอีก 4 พันล้านบาท
เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนบุคลากรและดันวิทยฐานะ พร้อมพลิกโฉม สกร.สู่ยุคใหม่ด้วยคอร์สออนไลน์ Re-skill และปรับห้องสมุดเป็น Co-working Space เพราะการศึกษาคือรากฐานความมั่นคงของประเทศ” นายอัครนันท์ กล่าว