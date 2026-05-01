“จุลพันธ์” เสียใจไรเดอร์ถูกรถชนเสียชีวิต เร่ง สปส.จ่ายเยียวยาครอบครัวตามสิทธิ พร้อมดัน กม.ประกันสังคมฉบับใหม่ คุ้มครองแรงงานนอกระบบ

วันที่ 1 พ.ค.2569 นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของ “คุณอลงกรณ์” ไรเดอร์หนุ่มวัย 27 ปี เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถชนระหว่างปฏิบัติงานว่า ทันทีที่ทราบเรื่อง ได้สั่งการให้สำนักงานประกันสังคม (สปส.) ตรวจสอบสิทธิประโยชน์ของผู้เสียชีวิตทันที พบข้อมูลเบื้องต้นว่าผู้เสียชีวิตเคยเป็นผู้ประกันตน พร้อมทั้งกำชับให้ตรวจสอบสิทธิประโยชน์สะสม และวงเงินตามสิทธิที่พึงได้รับให้ครบถ้วนที่สุด และต้องดำเนินการจ่ายเงินให้ถึงมือครอบครัวผู้สูญเสียอย่างรวดเร็ว

นายจุลพันธ์ กล่าวต่อว่า ในด้านการแก้ปัญหาระยะยาว ประเด็นความปลอดภัยและสวัสดิการของแรงงานแพลตฟอร์มเป็นเรื่องที่ตนให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆ โดยขณะนี้พรรคเพื่อไทยเตรียมยื่นร่างแก้ไขกฎหมายประกันสังคมเพื่อสร้างระบบสวัสดิการขั้นพื้นฐานที่เท่าเทียม และส่วนของกระทรวงแรงงานเองก็ได้ทำการศึกษาเรื่องการแก้ไขกฎหมายประกันสังคมอยู่เช่นเดียวกัน เพื่อปรับปรุงกฎหมายให้รองรับรูปแบบการทำงานที่เปลี่ยนไปในยุคดิจิทัล โดยควรที่จะได้รับการคุ้มครอง สวัสดิการและได้รับความปลอดภัยในการทำงานอย่างเท่าเทียม

นายจุลพันธ์ กล่าวอีกว่า ชีวิตของคนทำงานทุกคนมีคุณค่าและมีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกัน ความสูญเสียในครั้งนี้ถือเป็นบทเรียนราคาแพงที่ย้ำเตือนว่าระบบสวัสดิการของรัฐต้องปรับตัวให้ทันโลก ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ตนจะเดินหน้าผลักดันกฎหมายฉบับนี้อย่างเต็มที่ เพื่อคืนความยุติธรรมและมอบการคุ้มครองที่สมศักดิ์ศรีให้แก่พี่น้องแรงงานนอกระบบทุกคน ในฐานะฟันเฟืองสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

อ่านข่าว ตำรวจแจ้งข้อหาหนัก นักศึกษาขับBMWชนไรเดอร์เสียชีวิต เตรียมเยียวยา 1 แสน

อ่านข่าว แฮชแท็กพุ่งติดเทรนด์ #เด็กSIITเมาแล้วขับ ปมBMWชนไรเดอร์เสียชีวิต ซ้ำยังโวย ‘รถหนูก็พังเหมือนกัน’

อ่านข่าว อมธ. ศูนย์รังสิต แถลงอาลัยผู้เสียชีวิตบริเวณ มธ. ยันจุดยืนต่อต้านเมาแล้วขับ

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

ครูเสียชีวิตแล้ว 2 เหตุยิงในโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี บาดเจ็บพุ่ง 20 ราย
2

ด่วน นักเรียนผู้ก่อเหตุเสียชีวิตแล้ว หลังยิงในโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 
3

ด่วน นร.บุกยิงใน โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ยิงปู่-ย่าเสียชีวิตที่บ้านก่อน
4

เสียชีวิต 7ราย เหตุบุกยิง โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ครู3-นร.3-ผู้ก่อเหตุ1
5

ตำรวจพบข้อมูลสำคัญ ในคอมพิวเตอร์นักเรียน ก่อเหตุ ยิงในโรงเรียน เทพศิรินทร์ นนทบุรี
6

ด่วน! เกิดเหตุยิงภายในโรงเรียนชื่อดัง ย่านบางกรวย บาดเจ็บ 5 ราย จนท.เร่งเข้าตรวจสอบ
7

ลูกสาววัย 18 ปี คว้ากรรไกรแทงพ่อ ซึ่งเป็นทหารเรือ หลังทะเลาะลั่นบ้าน
8

รายชื่อผู้บาดเจ็บ เหตุนักเรียนบุกยิงใน โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี
9

ยังมีการปะทะ เร่งล่าตัวผู้ก่อเหตุยิงภายใน โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี
10

เปิดใจเจ้าของร้าน “จริตไทย” ขอโทษชาวแพร่ ปมเหมารวม ยุติโต้ตอบบนโซเชียล