“จุลพันธ์” เสียใจไรเดอร์ถูกรถชนเสียชีวิต เร่ง สปส.จ่ายเยียวยาครอบครัวตามสิทธิ พร้อมดัน กม.ประกันสังคมฉบับใหม่ คุ้มครองแรงงานนอกระบบ
วันที่ 1 พ.ค.2569 นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของ “คุณอลงกรณ์” ไรเดอร์หนุ่มวัย 27 ปี เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถชนระหว่างปฏิบัติงานว่า ทันทีที่ทราบเรื่อง ได้สั่งการให้สำนักงานประกันสังคม (สปส.) ตรวจสอบสิทธิประโยชน์ของผู้เสียชีวิตทันที พบข้อมูลเบื้องต้นว่าผู้เสียชีวิตเคยเป็นผู้ประกันตน พร้อมทั้งกำชับให้ตรวจสอบสิทธิประโยชน์สะสม และวงเงินตามสิทธิที่พึงได้รับให้ครบถ้วนที่สุด และต้องดำเนินการจ่ายเงินให้ถึงมือครอบครัวผู้สูญเสียอย่างรวดเร็ว
นายจุลพันธ์ กล่าวต่อว่า ในด้านการแก้ปัญหาระยะยาว ประเด็นความปลอดภัยและสวัสดิการของแรงงานแพลตฟอร์มเป็นเรื่องที่ตนให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆ โดยขณะนี้พรรคเพื่อไทยเตรียมยื่นร่างแก้ไขกฎหมายประกันสังคมเพื่อสร้างระบบสวัสดิการขั้นพื้นฐานที่เท่าเทียม และส่วนของกระทรวงแรงงานเองก็ได้ทำการศึกษาเรื่องการแก้ไขกฎหมายประกันสังคมอยู่เช่นเดียวกัน เพื่อปรับปรุงกฎหมายให้รองรับรูปแบบการทำงานที่เปลี่ยนไปในยุคดิจิทัล โดยควรที่จะได้รับการคุ้มครอง สวัสดิการและได้รับความปลอดภัยในการทำงานอย่างเท่าเทียม
นายจุลพันธ์ กล่าวอีกว่า ชีวิตของคนทำงานทุกคนมีคุณค่าและมีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกัน ความสูญเสียในครั้งนี้ถือเป็นบทเรียนราคาแพงที่ย้ำเตือนว่าระบบสวัสดิการของรัฐต้องปรับตัวให้ทันโลก ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ตนจะเดินหน้าผลักดันกฎหมายฉบับนี้อย่างเต็มที่ เพื่อคืนความยุติธรรมและมอบการคุ้มครองที่สมศักดิ์ศรีให้แก่พี่น้องแรงงานนอกระบบทุกคน ในฐานะฟันเฟืองสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
อ่านข่าว ตำรวจแจ้งข้อหาหนัก นักศึกษาขับBMWชนไรเดอร์เสียชีวิต เตรียมเยียวยา 1 แสน
อ่านข่าว แฮชแท็กพุ่งติดเทรนด์ #เด็กSIITเมาแล้วขับ ปมBMWชนไรเดอร์เสียชีวิต ซ้ำยังโวย ‘รถหนูก็พังเหมือนกัน’
อ่านข่าว อมธ. ศูนย์รังสิต แถลงอาลัยผู้เสียชีวิตบริเวณ มธ. ยันจุดยืนต่อต้านเมาแล้วขับ