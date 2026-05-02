เมื่อวันที่ 2 พ.ค.2569 นายวรชัย เหมะ แกนนำคนเสื้อแดง เปิดเผยว่า คนเสื้อแดงมีการรวมตัวให้กำลังใจนายทักษิณ ชินวัตร ตลอดทุกวันอาทิตย์อยู่แล้ว ส่วนวันที่ 11 พ.ค.จะจัดกิจกรรมพิเศษเริ่มตั้งแต่เย็นวันที่ 10 พ.ค. ที่หน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ หรือเรือนจำกลางคลองเปรม จะนัดรวมตัวคนเสื้อแดง เพื่อเตรียมพร้อมต้อนรับนายทักษิณออกจากเรือนจำในช่วงเช้าวันที่ 11 พ.ค.
โดยเย็นวันนั้นจะทานอาหารเย็นร่วมกัน และจัดเวทีเสวนาของคนเสื้อแดงถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมาในบ้านเมืองว่าเราได้ทำอะไรกันเพื่อบ้านเมืองเพื่อประชาธิปไตยกันบ้าง คาดว่าจะมีคนเสื้อแดงรวมตัวหลักพันคนขึ้นไป จึงขอเชิญชวนพี่น้องผู้รักประชาธิปไตยและรักความเป็นธรรม มาให้กำลังใจรอรับนายทักษิณ ที่เป็นอดีตนายกฯ ซึ่งทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติมากที่สุด และถูกกระทำมากที่สุด และไม่ได้รับความยุติอธรรมมากที่สุด
ผู้สื่อข่าวถามว่าหลายฝ่ายตั้งข้อสังเกตว่าหลังได้รับการพักโทษ นายทักษิณควรวางมือทางการเมือง นายวรชัยกล่าวว่า ส่วนตัวเห็นว่าสถานการณ์บ้านเมืองตอนนี้ คนที่เหมาะสมจะนำความคิดและประสบการณ์จากการอยู่ต่างประเทศมานานเข้ามาช่วยแก้ไขวิกฤตประเทศ ไม่ว่าจะน้ำมัน สงครามเย็น และสงครามเศรษฐกิจคือนายทักษิณ เพราะมีประสบการณ์ ความสามารถและคอนเน็กชั่นมากที่สุด
นายวรชัยกล่าวว่า วันนี้ฝ่ายอนุรักษ์อาจมองว่านายทักษิณควรหยุด ควรพอได้แล้ว แต่บ้านเมืองไม่ใช่พอแล้วหรือไม่พอ วันนี้บ้านเมืองกำลังเจอวิกฤตที่ต้องเอาคนอย่างนายทักษิณมาช่วย วิกฤตปี 2540 นายทักษิณทำให้เห็นสำเร็จมาแล้ว แต่หากนายทักษิณจะคิดจะทำอย่างไรก็เป็นสิทธิของท่าน ความเป็นจริงการเมืองไม่ใช่เรื่องจำกัดสิทธิ แต่อยู่ที่ว่าคนๆ นั้นยังมีความรู้ที่จะช่วยประเทศชาติและประชาชนอย่างไร
“สถานการณ์ขณะนี้ผมเห็นว่านายทักษิณควรมีส่วนร่วมในการแก้ไขวิกฤตประเทศ อาจจะเป็นเพียงการเสนอความเห็นในที่สาธารณะแล้วคนมีหน้าที่หยิบไปใช้ก็เพียงพอ แต่ส่วนตัวมองประเทศไทยควรนำประสบการณ์วิธีคิดของนายทักษิณมาใช้ให้เกิดประโยชน์”
เมื่อถามว่าการได้รับพักโทษของนายทักษิณ จะมีผลต่อพรรคเพื่อไทยอย่างไร นายวรชัยกล่าวว่า เราต้องยอมรับความเป็นจริงว่า วันนี้พรรคเพื่อไทยภายใต้การนำของนายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รองนายกฯและรมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่เป็นคนใหม่ คนมีความรู้ความสามารถและเป็นคนเก่ง ถ้าได้คนอย่างนายทักษิณที่มีประสบการณ์มาช่วยเสริม จะทำให้พรรคเพื่อไทยได้รับความนิยมกลับมาได้อย่างแน่นอน