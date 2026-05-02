เมื่อวันที่ 2 พ.ค.2569 นายศึกษิษฏ์ ศรีจอมขวัญ รองเลขาธิการนายกฯฝ่ายการเมือง โฆษกพรรคเพื่อไทย (พท.) กล่าวกรณีนายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ นักกฎหมายยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ขอให้ตรวจสอบและส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญให้พิจารณาว่า
การที่นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.เกษตรและสหกรณ์ โยกย้ายนายราเชน ศิลปะรายะ จากอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ไปเป็นผู้ตรวจราชการประจำกระทรวง เป็นการฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง เป็นเหตุให้ต้องพ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีเป็นการเฉพาะตัวหรือไม่ว่า
อยากให้สังคมติดตามข้อมูลข้อเท็จจริงของเรื่องนี้อย่างละเอียด ตั้งแต่พรรคเพื่อไทยถูกทาบทามให้เข้าร่วมรัฐบาล ก็ทราบว่าต้องเร่งจัดทำงบประมาณปี 2570 เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและเป็นไปตามที่ได้หาเสียงไว้ การหารือหน่วยราชการจึงเป็นเรื่องปกติ
“ที่บอกว่าลูกหลานใครเรียกไปดูงบประมาณตามที่มีการกล่าวอ้างนั้น ยืนยันไม่เป็นความจริง และการที่นายเรืองไกรยื่นคำร้องต่อ กกต. ผมคิดว่าไม่น่ามีปัญหาอะไร เพราะการดำเนินการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทำทุกอย่างตามขั้นตอนที่กำหนดไว้อย่างถูกต้อง มั่นใจว่าเรื่องนี้จะไม่เป็นปัญหากระทบต่อการขับเคลื่อนงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อย่างแน่นอน”นายศึกษิษฏ์ กล่าว