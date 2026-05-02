เมื่อวันที่ 2 พ.ค.2569 นายชัยวัฒน์ สถาวรวิจิตร สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน (ปชน.) ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีกระแสข่าวเป็นแคนดิเดตผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ว่าฯทม.) ของพรรคประชาชน (ปชน.) ว่า ขอให้ติดตามในวันที่ 5 เดือน 5 ที่จะมีการเปิดตัวผู้ท้าชิงเก้าอี้ผู้ว่าฯกทม.ของพรรคประชาชน
พร้อมเปิดนโยบายในการหาเสียงเลือกตั้ง มีโปรโมชั่น 5 เดือน 5 รับรองว่าคนกรุงเทพฯ ไม่ผิดหวังแน่นอน
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายชัยวัฒน์ หรือดร.โจ เป็นหนึ่งในทีมเศรษฐกิจทันสมัยของพรรคก้าวไกล มีความเชี่ยวชาญระดับนักยุทธศาตร์ด้านข้อมูลและเทคโนโลยีการเงิน ตำแหน่งสุดท้ายคือรองผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์องค์กร ของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)
ในการเลือกตั้งปี 2566 พรรคก้าวไกลวางตัวอยู่ในผู้สทมัครสส.บัญชีรายชื่อ (ปาร์ตี้ลิสต์) ลำดับที่ 15 และในปี 2569 อยู่ในปาร์ตี้ลิสต์ลำดับที่ 18 ถือเป็นลำดับที่ค่อนข้างสูงที่จะได้รับเลือกตั้งอย่างแน่นอน