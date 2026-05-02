เมื่อวันที่ 2 พ.ค.2569 ที่ศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี พล.ร.ท.ไพฑูรย์ ชีชะนะ เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ (จก.ยศ.ทร.) และ น.อ.ทิวา อ่อนละออ ผู้บังคับการศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ (ผบ.ศฝท.ยศ.ทร.) พร้อมคณะผู้บังคับบัญชา ต้อนรับทหารใหม่ ผลัดที่ 1/69 ที่สถานีรับรายงานตัว ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติ และให้กำลังใจทหารใหม่ที่เดินทางเข้ารายงานตัว

โดยทหารใหม่ในส่วนของกองทัพเรือ (ทร.) ผลัดที่ 1/69 เข้ารายงานตัวทั้งสิ้น 2,950 นาย ในจำนวนนี้เป็นทหารใหม่ที่สมัครโดยวิธีร้องขอ (กรณีพิเศษ) ด้วยระบบออนไลน์ และระบบคัดเลือก ซึ่งการรายงานตัวของทหารใหม่ฯ ได้ผ่านขั้นตอนการรับรายงานตัว ประกอบด้วย
– สถานีคัดกรองโรค
– สถานีตรวจสิ่งเสพติด และสิ่งของต้องห้าม
– สถานีลงทะเบียนคัดแยกสังกัดกองร้อย และธุรกรรมการเงิน
– สถานีรับยุทธอาภรณ์

เข้าสู่ครอบครัวของกองทัพเรือในฐานะ “น้องเล็กคนใหม่ของกองทัพเรือ” ซึ่งการดำเนินงานในแต่ละสถานีเป็นไปอย่างมีมาตรฐานที่รวดเร็ว เรียบร้อย และปลอดภัย เพื่อจะเข้าสู่การฝึกอบรมเป็นเวลา 8 สัปดาห์ เพื่อปรับสภาพให้เป็นทหารเรือที่มีความเข้มแข็ง และองอาจต่อไป

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

ครูเสียชีวิตแล้ว 2 เหตุยิงในโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี บาดเจ็บพุ่ง 20 ราย
2

ด่วน นักเรียนผู้ก่อเหตุเสียชีวิตแล้ว หลังยิงในโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 
3

ตำรวจพบข้อมูลสำคัญ ในคอมพิวเตอร์นักเรียน ก่อเหตุ ยิงในโรงเรียน เทพศิรินทร์ นนทบุรี
4

ด่วน นร.บุกยิงใน โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ยิงปู่-ย่าเสียชีวิตที่บ้านก่อน
5

เปิดไทม์ไลน์ มือปืนเด็ก เทพศิรินทร์ นนทบุรี ขนกระสุน 98 นัดบุกโรงเรียน
6

เสียชีวิต 7ราย เหตุบุกยิง โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ครู3-นร.3-ผู้ก่อเหตุ1
7

ด่วน! เกิดเหตุยิงภายในโรงเรียนชื่อดัง ย่านบางกรวย บาดเจ็บ 5 ราย จนท.เร่งเข้าตรวจสอบ
8

ลูกสาววัย 18 ปี คว้ากรรไกรแทงพ่อ ซึ่งเป็นทหารเรือ หลังทะเลาะลั่นบ้าน
9

รายชื่อผู้บาดเจ็บ เหตุนักเรียนบุกยิงใน โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี
10

ด่วน! พบร่าง เต้ ดราก้อนไฟว์ เจอลอยในแม่น้ำเจ้าพระยา จุดสะพานพระราม 7