‘เท้ง’ ไม่หวั่นโพลร่วง ‘อภิสิทธิ์’ แซง ยัน ‘พรรคประชาชน’ เน้นทำงานเป็นทีม-ไม่ยึดติดตัวบุคคล ลั่นฝ่ายค้านชิงผลงาน ประชาชนได้ประโยชน์ ​

วันที่ 3 พ.ค.2569 ที่เขตบางขุนเทียน นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ สส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชน ให้สัมภาษณ์ถึงผลโพลการเมืองของฝ่ายค้านที่คะแนนความนิยมของนายณัฐพงษ์ ร่วงลงไป แต่คะแนนความนิยมของ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ สส.บัญชีนายชื่อ และหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) กลับแซงหน้าขึ้นมานั้น ว่า ตนเชื่อว่าความเข้มแข็งของพรรคประชาชน คือเราไม่ได้ยึดติดที่ตัวบุคคล เราทำงานเป็นทีม ทั้งทีม สส. และทีมสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (สก.) รวมถึงหลายภาคส่วนที่ช่วยกันขับเคลื่อนการทำงาน

หากดูผลจากดุสิตโพล ล่าสุด ไม่ใช่มีแค่ตัวแทนของพรรคประชาชนคนเดียวที่อยู่ในโพล แต่ยังมี น.ส.รัชนก ศรีนอก สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ด้วย ดังนั้น หากดูภาพรวมผลคะแนนความนิยมของพรรค ส่วนตัวยังเชื่อว่าพรรคประชาชนเป็นพรรคการเมืองที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในเวลานี้

เมื่อถามว่า เมื่อผลออกมาเช่นนี้จะทำให้เราต้องมีความขยันมากขึ้นกว่าเดิมหรือไม่ เนื่องจากก่อนหน้านี้พรรคประชาธิปัตย์ มีความโดดเด่นด้านการตรวจสอบรัฐบาล จะมองว่าฝ่ายค้านแข่งขันกันเองในการทำงานหรือไม่ นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า หากมีการแข่งขันกันเอง แต่สุดท้ายมองผลประโยชน์ของประชาชนเป็นตัวตั้งและนำการตรวจสอบรัฐบาลอย่างตรงไปตรงมาเป็นตัวตั้ง สุดท้ายคนได้ประโยชน์ก็คือหากประชาชน

ข่าว สวนดุสิตโพล

 

 

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