กลุ่มคนเสื้อแดง จัดกิจกรรมหน้าเรือนจำกลางคลองเปรม นับถอยหลังพักโทษ ปล่อยตัว ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ในวันที่ 11 พ.ค.นี้

วันที่ 3 พ.ค.2569 ที่หน้าเรือนจำกลางคลองเปรม กลุ่มคนเสื้อแดง นำโดย ดร.ประยูร คลองยศ ,นายพรส เฉลิมแสน ,นายวรชัย เหมะ นายอรรถชัย อนันตเมฆ ร่วมกันสลับหมุนเวียนขึ้นเวทีปราศรัย นับถอยหลังการปล่อยตัวพักโทษคุมประพฤติของ นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี

โดยมีกลุ่มคนเสื้อแดงรวมงานจำนวนมากและยังมีแจกลอตเตอรี่ 350 คู่ ให้แก่พี่น้องคนเสื้อแดงที่ไปจัดกิจกรรมให้กำลังใจและนับถอยหลังรอนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี

จากนั้นคนเสื้อแดงจะมีการจัดกิจกรรมหน้าเรือนจำฯ อีกครั้งในวันที่ 10 พ.ค.69 ตั้งแต่เวลา 14.00-24.00 น. เพื่อรอต้อนรับการกลับมาของนายทักษิณ ในวันที่ 11 พ.ค.69 เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป

กลุ่มคนเสื้อแดง

กลุ่มคนเสื้อแดง จัดกิจกรรมหน้าคลองเปรม นับถอยหลังพักโทษ ปล่อยตัว ทักษิณ

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