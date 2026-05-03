กลุ่มคนเสื้อแดง จัดกิจกรรมหน้าคลองเปรม นับถอยหลังพักโทษ ปล่อยตัว ทักษิณ

กลุ่มคนเสื้อแดง จัดกิจกรรมหน้าเรือนจำกลางคลองเปรม นับถอยหลังพักโทษ ปล่อยตัว ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ในวันที่ 11 พ.ค.นี้
วันที่ 3 พ.ค.2569 ที่หน้าเรือนจำกลางคลองเปรม กลุ่มคนเสื้อแดง นำโดย ดร.ประยูร คลองยศ ,นายพรส เฉลิมแสน ,นายวรชัย เหมะ นายอรรถชัย อนันตเมฆ ร่วมกันสลับหมุนเวียนขึ้นเวทีปราศรัย นับถอยหลังการปล่อยตัวพักโทษคุมประพฤติของ นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี
โดยมีกลุ่มคนเสื้อแดงรวมงานจำนวนมากและยังมีแจกลอตเตอรี่ 350 คู่ ให้แก่พี่น้องคนเสื้อแดงที่ไปจัดกิจกรรมให้กำลังใจและนับถอยหลังรอนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี
จากนั้นคนเสื้อแดงจะมีการจัดกิจกรรมหน้าเรือนจำฯ อีกครั้งในวันที่ 10 พ.ค.69 ตั้งแต่เวลา 14.00-24.00 น. เพื่อรอต้อนรับการกลับมาของนายทักษิณ ในวันที่ 11 พ.ค.69 เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป