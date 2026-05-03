โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผย ครม.จ่อถกกรอบเงินกู้ 4 แสนล้าน สัปดาห์นี้ อัดฉีด‘ไทยช่วยไทย-แผนพลังงานทดแทน’
วันที่ 3 พ.ค. 2569 น.ส.รัชดา ธนาดิเรก โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงโครงการไทยช่วยไทยพลัส ที่จะเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) สัปดาห์นี้ ว่า มาตรการการดูแลประชาชนทั้งโครงการไทยช่วยไทยพลัสหรือคนละครึ่งพลัส บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และอื่นๆ ที่จะตามมานั้น เมื่อมีมาตรการแล้วก็จะมีเรื่องกรอบวงเงินงบประมาณก่อน
” ที่ประชุมครม.ครั้งนี้ จะพิจารณากรอบวงเงินกู้เงินในสัปดาห์นี้ก่อน ส่วนโครงการที่จะเข้ามาขอใช้เงินตรงนี้จะทยอยให้ ครม.ได้พิจารณาต่อไป ยืนยันว่าจะพิจารณาให้เร็ว เพราะจะให้เงินเข้าถึงมือประชาชนในเดือนมิ.ย.นี้ ในทุกกระบวนการจากนี้จะต้องรวดเร็ว สำหรับพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) กู้เงินนั้น มีการพูดถึงว่าจะกู้เงิน 5 แสนล้านบาท แต่ความจริงแล้วงบประมาณ 4 แสนล้านบาทก็เพียงพอ ”
น.ส.รัชดา กล่าวด้วยว่า รัฐบาลวางไว้ 2 หลักในการใช้เงินจากพ.ร.ก.กู้เงิน ได้แก่ โครงการคนละครึ่ง โดยรัฐจะจ่ายในอัตรา 60 และประชาชนจะจ่ายในอัตรา 40 รวมถึงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ อีกส่วนหนึ่งของเงินกู้จะใช้ส่งเสริมให้ประเทศเปลี่ยนผ่านการใช้พลังงานฟอสซิล หรือน้ำมันที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ ให้มาใช้พลังงานสะอาดและพลังงานแสงอาทิตย์
ดังนั้น การเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน ก็จะต้องมีมาตรการจูงใจ เช่น รถยนต์ไฟฟ้า-รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า สนับสนุนให้ประชาชนติดโซลาร์รูฟมากขึ้น จึงต้องมีแรงจูงใจให้กับประชาชน ทั้งเรื่องเงินกู้ ดอกเบี้ย รวมถึงการสร้างโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้พร้อมต้องการเข้ามาของรถ EV มากขึ้น จึงต้องใช้งบประมาณเยอะ รัฐบาลจึงเห็นถึงความจำเป็นในการกู้เงิน แต่ทุกอย่างจะต้องดำเนินการอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้
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