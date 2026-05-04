ณัฏฐ์ชนน แจง มือลั่นออกไลน์กลุ่ม สส.ภท. ยัน ไม่ได้น้อยใจ ชวดประธานกมธ. มองเป็นจังหวะดีได้เคลียร์ใจ “หัวหน้าพรรค-เลขาฯ พรรค” โอกาสดีได้ทำงานมากขึ้น
เมื่อเวลา 12.40 น. วันที่ 4 พ.ค. 2569 ที่พรรคภูมิใจไทย นายณัฏฐ์ชนน ศรีก่อเกื้อ สส.สงขลา พรรคภูมิใจไทย ให้สัมภาษณ์กรณีออกจากไลน์กลุ่มพรรคภูมิใจไทยว่า ตนมีประมาณ 1,000 ไลน์ และเป็นไลน์กลุ่มค่อนข้างเยอะ ซึ่งตนได้ออกจากหลายกลุ่ม ทั้งกลุ่ม สส. ชุดที่ 25 และชุดที่ 26 หรือกลุ่มสส.ภาคใต้เดิมๆ ตนก็ออก
และก่อนหน้านี้ตนก็ส่งผิดกลุ่ม ซึ่งโอกาสที่จะส่งผิดมีเยอะ เพราะมีหลายกลุ่ม แต่พอพลาดแล้วก็เลยตามเลย แต่ยืนยันว่าไม่ใช่เรื่องของการน้อยใจ เพราะเป็นข้อตกลงก่อนหน้านี้แล้วในเรื่องของกรรมาธิการ
อย่างไรก็ตาม หลังจากหลุดออกจากกลุ่ม ก็เป็นกระบวนการของพรรค ไม่ใช่หน้าที่ของนายกรัฐมนตรี ไม่ใช่หน้าที่ของเลขาธิการพรรค ที่จะต้องเชิญตนเข้ากลุ่ม แต่เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร (วิปรัฐบาล) ที่มาสอบถามสาเหตุของการออกจากกลุ่มไลน์ พอตนได้ชี้แจงวิปรัฐบาลก็เชิญตนกลับเข้าสู่ไลน์กลุ่ม ไม่ได้มีปัจจัยเรื่องอื่นๆ
“ยืนยันว่าไม่มีเรื่องน้อยใจ เพราะก่อนหน้านี้มีข้อตกลงกันแล้ว การมาเป็นนักการเมือง เราอย่ารักษาหน้าตาของตัวเองอย่างเดียวว่าทำไมไม่ได้ อย่ารักษาเกียรติไว้อย่างเดียว เราต้องรักษาชีวิตของตัวเอง นี่คือปรัชญาทางการเมือง ดังนั้น การจะได้ตำแหน่งหรือไม่ได้ตำแหน่งขึ้นอยู่กับกรรมการบริหารพรรค และยังมีงานอื่นอีกเยอะ
ซึ่งหลังจากหลุดจากไลน์ จะจากความบังเอิญหรือไม่บังเอิญ เจตนาหรือไม่เจตนา ก็ได้รับภารกิจมากขึ้นจากกรรมการบริหารพรรค และหัวหน้าพรรค รวมถึงวิปรัฐบาล ในการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร และงานนอกสภาเพิ่มขึ้น ถือว่าจังหวะไลน์หลุดเป็นโอกาสเปิดที่จะได้ทำงานให้กับพรรคมากขึ้น” นายณัฏฐ์ชนน กล่าว
เมื่อถามว่า ที่มีการตกลงไว้แล้วคือตกลงอะไร นายณัฏฐ์ชนน กล่าวว่า ไม่ได้ตกลง ซึ่งการสื่อสารของพรรค บางครั้งมีการประชุมพรรคอย่างเดียว โอกาสที่จะได้คุยกับผู้บริหารพรรคค่อนข้างลำบาก หลังจากไลน์หลุด หัวหน้าพรรคและเลขาธิการพรรคก็ได้มาคุย และบอกว่ามีอะไรให้บอก ก็เลยเป็นช่องของตนว่า ถ้ามีอะไรตนบอกแน่
เมื่อถามว่า หัวหน้าพรรคและเลขาธิการพรรค ได้รับปากว่าจะให้ตำแหน่งอะไรในครั้งหน้าหรือไม่ นายณัฏฐ์ชนน กล่าวว่า ยังไม่มี ตนคงทำหน้าที่ในเรื่องของพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) เงินกู้ ที่กำลังจะเข้าสู่การพิจารณา และงบประมาณปี 2570 ที่กำลังจะเข้า
โดยเฉพาะประเด็นเรื่องของแลนด์บริดจ์ ซึ่งบ้านตนอยู่ที่ จ.สงขลา ได้รับผลกระทบค่อนข้างน้อย แต่เพื่อนที่อยู่ในฝั่งอันดามันหรือภาคใต้ตอนบนค่อนข้างหนัก ซึ่งเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนที่ต้องออกมาสื่อสารให้กับพี่น้องประชาชน