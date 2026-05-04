‘อนุทิน’ เผย พ.ร.ก.กู้เงิน 4 แสนล้าน เข้า ครม. พรุ่งนี้ ลั่น “เราพูดแล้วทำ” ยกมือไหว้สาธุ หลังสวนดุสิตโพล ยังยกให้เป็นนักการเมืองอันดับ 1

4 พ.ค. 69 – ที่พรรคภูมิใจไทย นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุม สส.พรรคภูมิใจไทย ประจำสัปดาห์วันนี้

นายอนุทิน กล่าวว่า เป็นการประชุม สส. รวมถึงคณะรัฐมนตรีของพรรคภูมิใจไทย เพื่อให้ทุกคนรับทราบและเข้าใจสนับสนุนในสิ่งที่พรรคภูมิใจไทย จะเสนอในสภาผู้แทนราษฎร และเป็นสิ่งที่จะเป็นวาระในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันพรุ่งนี้ ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องปกติ

เมื่อถามถึงพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) กู้เงิน 4 แสนล้าน นายอนุทิน กล่าวว่า ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพรุ่งนี้ (5 พ.ค.) จะมีเรื่องนี้ เข้าสู่วาระการประชุมด้วย เพราะ “เราพูดแล้วทำ”

ผู้สื่อข่าวถามถึงกรณี สวนดุสิตโพล มีการรายงานผลสำรวจคะแนนนิยมทางการเมืองที่ล่าสุด นายอนุทิน ยังมีคะแนนนำเป็นนักการเมืองโดดเด่นเป็นอับดับหนึ่ง โดยนายกฯไม่ตอบคำถามแต่ ยกมือขึ้นไหว้เหนือศรีษะ ก่อนบอกว่า “สาธุ” แล้วเดินออกจากวงสัมภาษณ์ทันที

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