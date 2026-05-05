ยศชนัน ขอบคุณหลังโพลคะแนนนิยมรั้งอันดับ 2 ต่อจาก ‘อนุทิน’ ชี้เป็นกำลังใจที่ดี บอกไม่ได้มองมิตินั้น หลังสื่อถามปมสุริยะ ย้ายข้าราชการกระทบเพื่อไทย

เมื่อเวลา 09.10 น. วันที่ 5 พ.ค.2569 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ให้สัมภาษณ์ถึงผลสำรวจของสวนดุสิตโพล กรณีดัชนีชี้วัดนักการเมืองฝ่ายรัฐบาลที่มีบทบาทโดดเด่นที่สุด ซึ่งนายยศชนัน อยู่ลำดับที่ 2 ตามหลังนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกฯและรมว.มหาดไทย ซึ่งเป็นอันดับ 1 ว่า ต้องขอบคุณและถือเป็นกำลังใจที่ดี ในการทำงาน

ส่วนตัวมีความมุ่งมั่น และมีความตั้งใจในสิ่งที่เรามีหน้าที่รับผิดชอบ จะทำให้ดีที่สุด และจะทำให้ดีขึ้น

เมื่อถามว่าถือว่ามาถูกทางแล้วใช่หรือไม่ ในการทำงาน นายยศชนัน กล่าวว่า ตนคิดว่าถูกทาง แต่เรายังต้องทำให้ดีขึ้น เพราะตอนนี้มีความเร่งด่วนและความเดือดร้อนของประชาชนอีกเยอะ ตามแต่ละจังหวัด แต่ละพื้นที่ ต้องเพิ่มความพยายามมากขึ้น

เมื่อถามว่ามีความคาดหวังหรือไม่ว่าจะขึ้นไปเป็นอันดับ 1 นายยศชนัน กล่าวว่า เรามีหน้าที่ทำงานอย่างเต็มที่ อนาคตอย่างไร ประชาชนดูเราอยู่ก็จะทำงานอย่างเต็มที่

เมื่อถามว่ากรณีดราม่าโยกย้ายข้าราชการในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ของนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.เกษตรและสหกรณ์ จะส่งผลกระทบ ต่อพรรคเพื่อไทยหรือไม่ นายยศชนัน กล่าวว่า ตนคิดว่า วันนี้ไม่ได้มองมิตินั้น แต่มองมิติที่ว่าปัญหาหน้างานเป็นอย่างไร ปัญหาระยะยาวเป็นอย่างไร

เราจำเป็นต้องวางรากฐานของตัวโครงสร้างต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรี หรือแต่ละพรรค ต้องอยู่ในปรัชญาแบบนี้ แก้ไขปัญหาให้พี่น้องในระยะเร่งด่วน และวางรากฐานในระยะยาว

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