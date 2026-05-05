‘พริษฐ์’ กังวล พ.ร.ก.กู้เงิน 4 แสนล้าน เยียวยาหว่านแห-สอดไส้โครงการ ตีเช็คเปล่า เลี่ยงการตรวจสอบของสภา แนะ ทำเป็น พ.ร.บ. ชวนจับตาแลนด์บริดจ์ อาจไม่โปร่งใส
เมื่อเวลา 09.45 น. วันที่ 5 พ.ค. 2569 ที่รัฐสภา นายพริษฐ์ วัชรสินธุ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ในฐานะคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน (วิปฝ่ายค้าน) ให้สัมภาษณ์ถึงการประชุมวิปฝ่ายค้านว่า อยากชวนประชาชนจับตาการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันนี้ คาดว่าจะมีมติยืนยันว่าจะมีกฎหมายฉบับใดบ้างที่ค้างจากสภาชุดที่แล้วได้ไปต่อ
ซึ่งตนเห็นว่ามีหลายฉบับที่มีความสำคัญต่อการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน เช่น ร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) อากาศสะอาด ร่างพ.ร.บ.การรายงานการปล่อยและการเคลื่อนย้ายสารมลพิษสู่สิ่งแวดล้อม (PRTR) ที่มีส่วนทำให้อากาศของเราบริสุทธิ์ สามารถแก้ไขปัญหา PM 2.5 และมลพิษจากภาคอุตสาหกรรมได้
ร่างพ.ร.บ.การแข่งขันทางการค้า ที่เป็นเครื่องมือสำคัญที่รัฐบาลสามารถใช้แก้ไขปัญหาการผูกขาด หรือส่งเสริมการแข่งขันในตลาดได้ ถ้าตลาดมีการแข่งขันหรือการผูกขาดที่น้อยลงก็จะแปรมาเป็นค่าของชีพที่สูงขึ้นให้กับประชาชน
ร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน ที่มีส่วนทำให้สิทธิของผู้ใช้แรงงานใกล้เคียงกับมาตรฐานสากลมากขึ้น ทั้งชั่วโมงทำงาน วันลา และสัญญาจ้างที่เป็นธรรม ซึ่งก็ต้องรอดูว่าครม.จะมีมติยืนยันกฎหมายฉบับใดบ้าง
นายพริษฐ์ กล่าวต่อว่า เมื่อวันที่ 4 พ.ค. ที่ผ่านมา ทางวิปรัฐบาลออกมายืนยันว่า ร่าง พ.ร.บ.อากาศสะอาด เป็นหนึ่งในกฎหมายที่จะถูกยืนยัน ซึ่งฝ่ายค้านจะตรวจสอบอย่างใกล้ชิด หากร่างกฎหมายฉบับใดที่ครม.ไม่มีมติยืนยันในวันนี้ และฝ่ายค้านเห็นว่า ครม.ควรจะยืนยัน เราก็จะซักถามกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และทำคำชี้แจงกลับไปให้ครม.ทบทวนการตัดสินใจ เพราะหากไม่ยืนยันวันนี้ก็จะมีการประชุมครม.ในวันที่ 12 พ.ค. ซึ่งยังอยู่ในกรอบ 60 วัน
นอกจากนี้ ยังมีเรื่องพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) กู้เงิน 4 แสนล้านบาท ซึ่งจะเข้าสู่การพิจารณาของครม.ในวันนี้ โดยวงเงินดังกล่าวแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 2 แสนล้านบาท ที่จะใช้ในการเยียวยาประชาชนจากวิกฤตพลังงาน และอีก 2 แสนล้านบาท เป็นโครงการเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านพลังงาน
ซึ่งพรรคประชาชนมีความกังวลใจ เพราะครึ่งหนึ่งเป็นการเยียวยาแบบหว่านแห สุ่มเสี่ยงตกหล่น โดยเรื่องของการเยียวยาเราเห็นตรงกันว่า ด้วยวิกฤตพลังงานที่เกิดขึ้นจำเป็นต้องมีการเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบ
เรามีความกังวลในรายละเอียด คือ แม้ว่านายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกฯ และรมว.คลัง จะพูดมาโดยตลอดว่า ต้องการเยียวยาแบบพุ่งเป้า แต่โครงการที่เห็นโดยเฉพาะไทยช่วยไทยพลัสที่ต่อยอดมาจากคนละครึ่ง เป็นโครงการในลักษณะหว่านแห ไม่ได้พุ่งเป้าไปที่กลุ่มประชาชนที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด
หากขั้นตอนในการลงทะเบียนเป็นใครลงก่อนได้ก่อน ก็สุ่มเสี่ยงว่าไม่ได้พุ่งเป้าไปที่ประชาชนที่เดือดร้อนที่สุด และแม้จะมีโครงการดังกล่าว แต่ก็อาจจะมีบางกลุ่มที่ตกหล่นจากมาตรการต่างๆ อยู่ เช่น ภาคขนส่งและภาคประมง ซึ่งทั้ง 2 ภาคจะเข้าพบทีมครม.เงา ในวันที่ 6 พ.ค. เพื่อสะท้อนถึงประสิทธิภาพมาตรการของรัฐบาล
นายพริษฐ์ กล่าวอีกว่า ถ้ารัฐบาลเดินหน้าด้วยโครงการไทยช่วยไทยพลัส ในลักษณะที่ประชาชนต้องออกส่วนหนึ่ง 40% ซึ่งอาจจะไม่ได้เหมาะสมกับเป้าหมายหลักที่ต้องการเยียวยาและลดค่าครองชีพของประชาชน
ซึ่งโครงการที่มีลักษณะให้ประชาชนช่วยออก ที่ผ่านมามักจะใช้เพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายมากกว่า แต่ปัญหาที่เราเผชิญอยู่เป็นปัญหาเรื่องต้นทุนและค่าครองชีพ จึงคิดว่าการออกโครงการในรูปแบบนี้อาจจะไม่เหมาะสมที่สุด
ส่วนอีกครึ่งหนึ่ง 2 แสนล้านบาท เป็นโครงการตีเช็คเปล่าที่พยายามจะหลีกหนีการตรวจสอบของสภา ก็ตั้งคำถามว่าเหตุใดก้อนนี้ ถึงไปรวมอยู่ใน พ.ร.ก.กู้เงิน เพราะตามรัฐธรรมนูญ ถ้าจะออกเป็น พ.ร.ก. ต้องเป็นเรื่องที่เร่งด่วนและหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนผ่านวิกฤตพลังงานน่าจะจัดเป็น พ.ร.บ.เพื่อเสนอเข้าสภาจะเหมาะสมกว่า
ซึ่งการออกเป็น พ.ร.บ. ไม่ได้ทำให้ล่าช้าจนเกินไป ทำให้สภาได้ตรวจสอบรายละเอียดของโครงการได้ จึงกังวลใจว่าเป็นการฉวยโอกาส เอาก้อนที่สองนี้ ไปรวมใน พ.ร.ก.เงินกู้ เป็นการตีเช็คเปล่า หลีกเลี่ยงการตรวจสอบของสภาหรือไม่
เมื่อถามว่า ฝ่ายค้านจะนำเรื่องนี้ยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญหรือไม่ นายพริษฐ์ กล่าวว่า ตอนนี้ยังไม่ได้คุยกันในเรื่องของกลไก แต่ในเชิงหลักการมองว่าก้อนที่สอง เป็นก้อนที่มีความสุ่มเสี่ยง จะไม่เข้านิยามคำว่าเร่งด่วน ตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ และมองว่าขั้นตอนที่เหมาะสมกว่าคือการเอาก้อนนี้มาเสนอเป็น พ.ร.บ. เพื่อให้สภาได้ทำหน้าที่ตรวจสอบได้
นายพริษฐ์ กล่าวด้วยว่า นอกจากนี้ สิ่งที่เรากังวล คือ โครงการแลนด์บริดจ์ ในเรื่องของความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หรือกระบวนการที่ตั้งข้อสังเกตว่าการนำเสนอนโยบายอาจไม่โปร่งใส เพราะไม่ได้อยู่ในคำแถลงนโยบายของรัฐบาล ดำเนินการอย่างเร่งรัด
โดยชวนประชาชนจับตาเรื่องโครงการแลนด์บริดจ์ 2 ประเด็น คือ 1.พ.ร.บ.เอสอีซี ที่เนื้อหาคล้ายคลึงกับ พ.ร.บ.อีอีซี พรรคประชาชนไม่ต้องการให้เกิดความผิดพลาดจาก พ.ร.บ.อีอีซี ขึ้นซ้ำรอยกับ พ.ร.บ.เอสอีซี
จึงเตรียมเสนอญัตติกรรมาธิการการศึกษาผลกระทบจากกฎหมายอีอีซี เพื่อประกอบวิเคราะห์กับร่าง พ.ร.บ.เอสอีซี ทั้งประเด็นเรื่องเงินลงทุนที่ไม่ได้เป็นไปตามเป้าหมาย หรือผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมของประชาชนในพื้นที่
2.จับตาว่ารัฐบาลจะนำร่าง พ.ร.บ.เอสอีซี เข้าที่ประชุม ครม.ให้ความเห็นชอบหรือไม่ เพราะมีการจัดทำตั้งแต่สภาชุดก่อน