สุริยะ ย้ำย้ายอธิบดีฝนหลวง ไม่เกี่ยวกับหลาน เผยหลานนัดคุยเอง ขอจบเรื่อง ‘ราเชน’ เดินหน้าทำงาน ก.เกษตรฯ แก้วิกฤต เผยยังไม่เห็นใบลาออก

เมื่อวันที่ 5 พ.ค.2569 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.เกกษตรและสหกรณ์ ให้สัมภาษณ์ถึงการย้าย นายราเชน ศิลปะรายะ อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ไปเป็นผู้ตรวจราชการ ขณะนี้จบแล้วหรือยังว่ายืนยันอีกครั้งว่า การโยกย้ายดังกล่าว ปรึกษาปลัดกระทรวงเกษตรฯ และดำเนินการขั้นตอนทุกอย่างถูกต้อง อยากให้จบเรื่องนี้เพื่อเดินหน้าทำงานต่อในภารกิจหลักของกระทรวง

เมื่อถามว่าขณะนี้ใบลาออกของนายราเชน ส่งถึงรัฐมนตรีแล้วหรือยัง นายสุริยะ กล่าวว่า ตนยังไม่เห็น แต่จะส่งไปที่ปลัดกระทรวงหรือไม่ตนไม่ทราบ

เมื่อถามว่าประเด็นดังกล่าว รัฐมนตรีอยากให้จบ แต่สังคมอาจจะยังไม่อยากจบ เพราะมีการอ้างว่าขอรายละเอียดงบประมาณเพื่อธุรกิจส่วนตัว นายสุริยะ กล่าวว่า ขอชี้แจงซ้ำว่าเรื่องนี้ มีประเด็นไปพัวพันกับหลานของตน ซึ่งหลานของตนติดต่อนายราเชน ไปตั้งแต่ช่วงก.ค. 2568 ตอนนั้นตนยังไม่ได้เป็นรมว.เกษตรฯ

“พอมารับตำแหน่งหลานของผมพยายามโทรหานายราเชน โดยตรง ผมไม่ทราบเรื่องจนมีการโยกย้าย การที่หลานผมติดต่อโดยตรง ผมไม่ได้ไปใช้อำนาจอะไรเลย และหลานไม่เคยมาปรึกษา การโยกย้ายจึงไม่เกี่ยวกับประเด็นหลานของผม ประเด็นนี้มันชัดเจน เพียงแต่ต้องการผลักดันให้กระทรวงเกษตรฯ ตอบสนองเกษตรกรผลักดันภารกิจของกระทรวง”

เมื่อถามถึงนายราเชน อ้างว่ามีคนเรียกดูงบประมาณปี 70 นายสุริยะ กล่าวว่า ถ้าไม่มีการโยกย้ายคงไม่มีประเด็นนี้ขึ้นมาตอนนี้ก็พยายามเอาเรื่องอื่นขึ้นมาพูด แต่ยืนยันเรื่องนี้ชี้แจงได้ เพราะช่วงนั้นตนได้รับตำแหน่ง

เนื่องจากมีการเปลี่ยนรัฐบาลใหม่ ก็ได้รับคำแนะนำจากสำนักงบประมาณให้ไปดูงบของกระทรวงที่จะนำเสนอต่อครม.ว่าจะมีอะไร ปรับเปลี่ยนหรือไม่เท่านั้น ซึ่งก็ไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนอะไร อย่างไรก็ตาม หากสังคมสงสัยหรือมีข้อกังขาจะต้องมีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงก็ดำเนินการได้ ไม่มีปัญหา ตนยินดี

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