สนธิญา รวมชื่ออดีตผู้สมัครสส.ร้อยคน ร้อง กกต.ชงศาลรธน.สั่งยุบ พปชร. ปมผู้บริหารพรรคเหนียวไม่จ่ายเงินสนับสนุน สส.สู้ศึกเลือกตั้ง69
เมื่อวันที่ 5 พ.ค.2569 ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) นายสนธิญา สวัสดี อดีตผู้สมัครสส.สมุทรสาคร เขต 2 และนายสมัย รามัญอุดม อดีตผู้สมัคร สส.ปทุมธานี เขต2 พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะตัวแทนอดีตผู้สมัคร สส.ในนามพรรคพลังประชารัฐ ร่วมกันลงชื่อกว่า 100 คน มายื่นคำร้องต่อ กกต.
เพื่อพิจารณาวินิจฉัยส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญ ยุบพรรคพลังประชารัฐ และตัดสิทธิ์ทางการเมืองของกรรมการบริหาร และหัวหน้าพรรคต่อไป กรณีการส่ง ผู้สมัคร สส. ลงสมัครแล้วไม่มีการสนับสนุนเรื่องเงิน ค่าใช้จ่าย และเรื่องการสนับสนุนการเลือกตั้ง
อันเป็นการเลือกการปฏิบัติไม่สุจริต โปร่งใส และมีการสนับสนุนเฉพาะกลุ่ม ที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้สมัคร สส. ของพรรคพลังประชารัฐ อันเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนจริยธรรมของผู้บริหาร และหัวหน้าพรรค ขัดต่อพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ(พ.ร.ป.)ว่าด้ววพรรคการเมือง กว่า 5 มาตรา
นายสนธิญา กล่าวว่า วันนี้จึงเรียกร้องให้ กกต. ตรวจสอบว่าในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาพรรคพลังประชารัฐ ได้สนับสนุนด้านการเงิน แก่บุคคลหนึ่งบุคคลใด กลุ่มหนึ่งกลุ่มใดหรือไม่ โดยเฉพาะข่าวการรับเงินมาจากผู้สนับสนุนรายใหญ่ รายหนึ่ง
หากเป็นจริง เงินจำนวนดังกล่าว อยู่ที่ไหน และอยู่กับใคร มีการโอนเงินสนับสนุน แก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือไม่อย่างไร เพื่อดำเนินการเป็นไปตามกฎหมาย ส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยยุบพรรคพลังประชารัฐต่อไป