สส.กล้าธรรม ชง ประธานสภาฯ ตั้งกรรมการสอบจริยธรรม “ภัณฑิล” ปมพูดพาดพิง กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน เกี่ยวข้องยาเสพติด เผย ชาวลำปางฝากถามแรง
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 6 พ.ค. 2569 ที่รัฐสภา ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร มีนายโสภณ ซารัมย์ ประธานสภาฯ เป็นประธานการประชุม โดยเปิดให้สมาชิกปรึกษาหารือปัญหาความเดือดร้อนในพื้นที่
นายดาชัย เอกปฐพี สส. ลำปาง พรรคกล้าธรรม หารือกรณี นายภัณฑิล น่วมเจิม สส.กทม. พรรคประชาชน อภิปรายพาดพิงกำนันผู้ใหญ่บ้านเกี่ยวข้องกับยาเสพติดว่า สถาบันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน มีมากว่า 133 ปีแล้ว เป็นฟันเฟืองที่สำคัญของกระทรวงมหาดไทยและของทุกจังหวัด
กำนันผู้ใหญ่บ้านมีเกียรติมีศักดิ์ศรี มีหน้าที่บำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับพี่น้องประชาชน แต่เมื่อวันที่ 30 เม.ย.ที่ผ่านมา มีสส.อภิปรายในสภาฯ พาดพิงกล่าวหา เหมารวมยกเข่งว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านเสพยาและเป็นผู้ค้ายาเสพติดทั้งนั้น ทำให้กำนันผู้ใหญ่บ้านทุกจังหวัดเดือดร้อนกันหมด
“ผมไปลงพื้นที่ที่จ.ลำปาง พี่น้องกำนันผู้ใหญ่บ้านฝากมา ขออนุญาตใช้คำไม่สุภาพ เขาถามว่าทำไม สส.คนนั้นปากหมาแบบนี้” นายดาชัย กล่าว
ทำให้ นายโสภณ ขอให้ถอนคำว่าปากหมา เพราะไม่เหมาะที่จะบันทึกไว้ ซึ่งนายดาชัยก็ถอนคำพูดแต่โดยดี และอภิปรายต่อว่า ตนถือว่า สส.คนนี้ไร้วุฒิทางความคิดเป็นอย่างยิ่ง เพราะกำนันผู้ใหญ่บ้าน ทำงานหนัก ดูแลทุกข์สุขของพี่น้องประชาชนในทุกๆ ด้าน แต่กำนันผู้ใหญ่บ้านทั้งประเทศเสียหายไปหมดแล้ว แต่สส.มาอัดคลิปขอโทษ มันไม่จบ
“ขอฝากท่านประธานฯ ขอให้โปรดพิจารณาตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบมาตรฐานจริยธรรมของ สส.ท่านนี้ว่า ผิดมาตรฐานจริยธรรม หมวดที่ 2 ข้อที่ 13 และข้อที่ 15 หรือไม่” นายดาชัย กล่าว