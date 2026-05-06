กกต. เผยรายชื่อ ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดชลบุรี-กทม. ทำหน้าที่ในการเลือกตั้ง สก. – ผู้ว่าฯ กทม. – สมาชิกสภาเมืองพัทยา -นายกเมืองพัทยา
เมื่อวันที่ 6 พ.ค.2569 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ได้จับสลาก ผู้ตรวจการเลือกตั้ง เพื่อแต่งตั้งเป็น ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร และผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดชลบุรี ผลปรากฎว่า
ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการเลือกตั้ง สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (สก.) และผู้ว่าฯกทม. จำนวน 8 คน ได้แก่ พล.ต.ท.พิชัย เจียมบุรเศรษฐ นายพงษ์เทพ ถิฐาพันธ์ พล.ต.จรัส วาดเขียน นายประสพ ชุมศรี พ.ต.ท.สุชาติ สุระสัจจะ นายธีระพงษ์ จันทชาติ พ.อ.นิวัติ บุญประดิษฐ์ และนายจรัญ วิรัสสะ
ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดชลบุรี เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยา (ส.พัทยา) และนายกเมืองพัทยา จำนวน 5 คน ได้แก่ พ.ท.ประสงค์ สอนจันทร์ นายสุรชาติ มานิตย์ นายถาวร กูลศิริ นายชัยวรรณ นิยม และนายพีระวัฒน์ วังรัตน์กุล
ทั้งนี้ สำนักงาน กกต. จะนำรายชื่อเสนอให้ กกต. มีคำสั่งแต่งตั้ง ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัด สำหรับปฏิบัติหน้าที่ในการเลือกตั้งสก. ผู้ว่าฯกทม. ส.พัทยา และนายกเมืองพัทยา ซึ่งจะครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 21 พ.ค.69 โดยกำหนดให้เริ่มปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 23 พ.ค.69 และสิ้นสุดการปฏิบัติหน้าที่ในวันที่ 29 มิ.ย.69 รวมระยะเวลา 38 วัน
อํานาจหน้าที่ของผู้ตรวจการเลือกตั้ง
1. ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ดําเนินการเลือกตั้ง เจ้าหน้าที่ของรัฐ และมีอํานาจ
แจ้งเตือนให้ปฏิบัติให้ถูกต้องได้ ถ้าไม่มีการดําเนินการแก้ไขให้ถูกต้องให้รายงาน กกต. ทราบโดยเร็ว
2. ตรวจสอบการกระทําความผิดกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง หรือการกระทําใด
ที่จะเป็นเหตุทําให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม หรือเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
3. เข้าไปในที่เลือกตั้ง หรือสถานที่นับคะแนนเลือกตั้ง
4. ปฏิบัติงานอื่นตามระเบียบ คําสั่ง ประกาศ และมติของกกต. และตามที่ได้รับมอบหมาย