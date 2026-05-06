‘คริส’ จี้หน่วยงานรัฐแก้ปัญหา อิสราเอล ตั้งรกรากบนเกาะพะงัน กว่า 7 พันชีวิต ซัดอย่าชักศึกเข้าบ้าน ถามคุ้มหรือไม่ ที่ไทยอาจถูกดึงเข้าไปอยู่ในสงคราม
6 พ.ค. 69 – ที่รัฐสภา นายคริส โปตระนันทน์ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคเศรษฐกิจ แถลงถึงปัญหาชุมชนชาวอิสราเอลบนเกาะพะงัน
นายคริส กล่าวว่า ขณะนี้บนเกาะพะงันมีชาวอิสราเอลอยู่ระยะยาว 4,000 คน ทั้งคนที่ถือวีซ่าระยะยาวและมาทำธุรกิจ และยังมีนักท่องเที่ยวอีกประมาณ 3,000 คน รวมแล้วกว่า 7,000 คน
อย่างไรก็ตาม 7,000 คน ไม่ใช่ว่าเป็นคนไม่ดีทุกคน นี่ไม่ใช่การเหยียดชนชาติ แต่เราเห็นปัญหาว่าที่อิสราเอลกำลังมีกับอิหร่าน ทำให้เรากังวลว่าการที่คนอิสราเอลเข้ามาอยู่ในไทย เข้ามาตั้งรกรากที่นี่ อาจสุ่มเสี่ยงต่อการเสียอำนาจอธิปไตยหรือไม่ หรือเป็นการชักศึกเข้าบ้าน เพราะอิสราเอลมีศัตรูหลายประเทศในตะวันออกกลาง
ไม่ใช่แต่เฉพาะคนพะงันที่กังวลเรื่องนี้ แต่คนไทยทั้งประเทศกำลังสนใจประเด็นนี้ พฤติกรรมชาวอิสราเอลมีการปาร์ตี้ ใช้ยาเสพติด มีเสียงอึกทึกครึกโครม รวมถึงมีการเปิดกิจการห้างร้านเถื่อน ใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันของพวกเขา โดยที่ประเทศไทยไม่ได้รายได้อะไร มีการเปิดโรงแรมเถื่อน โรงเรียนเถื่อน ดังนั้นถามว่าคุ้มหรือไม่ ที่ประเทศไทยอาจถูกดึงเข้าไปอยู่ในสงครามนี้
นอกจากนี้ ชาวอิสราเอลหลั่งไหลเข้ามาจากฟรีวีซ่า เปรียบเสมือนการเปิดประตูให้เข้ามาโดยที่เราไม่ได้คัดกรอง แปลว่าอาชญากร คนไม่ดีก็เข้ามาได้ ถามว่าเม็ดเงินที่เข้ามาคุ้มค่ากับปัญหาสังคมที่กำลังจะเกิดขึ้นหรือไม่
อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบเหตุร้ายในอนาคต ทั้ง กอ.รมน. กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการต่างประเทศ ต้องเข้ามาดูแลแก้ปัญหา เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดเหตุร้าย